 Russland: Der angezählte Kriegsherr: Putins Chancen in der Ukraine sinken

Nach dem Umsturzversuch kann Russland sich seiner eigenen Truppen nicht mehr sicher sein. Die Ukraine schöpft Hoffnung auf militärische Fortschritte.

Außer Belarus wollten sich keine anderen Staaten in den Konflikt einmischen. Putin hatte mit verschiedenen verbündeten Staatschefs telefoniert. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Russlands Präsident Wladimir Putin

Brüssel, Riga, Berlin Die Spaltung der russischen Streitkräfte stärkt die Hoffnung der Ukrainer auf eine erfolgreiche Offensive zur Rückeroberung ihres Territoriums. „Heute hat die Welt gesehen, dass die Herren in Russland nichts kontrollieren“, sagte Präsident Wolodimir Selenski. „Überhaupt nichts. Es herrscht das totale Chaos.“ Der Sieg der Ukraine sei gewiss.

Die Experten des Institute for the Study of War analysierten: Die Rebellion „wird mit ziemlicher Sicherheit die Moral des russischen Personals in der Ukraine beeinträchtigen“. Die Ukraine könnte nun versuchen, die russische Verteidigung zu durchbrechen.

