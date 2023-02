Wer sind die Menschen, denen der russische Präsident Gehör schenkt? In vielen Fällen ebnen offenbar eine Stadt und eine Organisation den Weg in den engsten Kreis eines Mannes, der mit dem Ukraine-Krieg sich und sein Land isoliert hat.

Riga Wladimir Putin, der Kriegsherr, der von allen guten Geistern verlassen ist – dieses Bild wird in der Öffentlichkeit immer wieder gezeichnet. Aber ist Putin tatsächlich der Mann, der nur noch auf sich selbst hört, der sich lediglich noch mit Vasallen umgibt? Ist er einer, der längst nur noch in seiner eigenen Welt lebt – isoliert, weltfremd, entrückt und größenwahnsinnig? Und dabei übersieht, dass subversive Cliquen längst seinen Sturz vorbereiten?

Die russische Politikwissenschaftlerin Natalia Stanovaya zeichnet ein differenzierteres Bild, als es bisweilen in westlichen Medien kursiert. „Der Krieg in der Ukraine, Geschichtsschreibung, Geopolitik, das Verhältnis zu den USA, das sind einige der Bereiche, an denen Putin ein sehr persönliches Interesse hat“, sagt Stanovaya, die in Frankreich als Forscherin für den US-Thinktank Carnegie Endowment for International Peace tätig ist. „In anderen Bereichen delegiert er.“

