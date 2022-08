Russland Die letzten kritischen Journalisten unter Putin: „Beim Autofahren habe ich geschaut, ob ich verfolgt werde“

Weil Kritik am Regime unmöglich geworden ist, haben viele Medienmacher Russland verlassen. Ein harter Kern aber berichtet vor Ort weiter – mit Mut und Kreativität.

Berlin In der Nacht zum 2. März drängt sich ein Dutzend Journalisten in der Moskauer Wohnung von Wassilij Polonskij. Sie alle arbeiten bei Doschd, dem zu diesem Zeitpunkt letzten unabhängigen Fernsehsender Russlands. Es ist ein unfreiwilliges Treffen an einem provisorischen Zufluchtsort.

Eine Stunde zuvor mussten sie aus ihrer Redaktion fliehen. Der Sicherheitsdienst des Senders hatte einen Hinweis erhalten, dass die Polizei dort in Kürze eine „Masken-Show“ durchführen würde, wie Einsätze von Spezialeinheiten in Russland genannt werden.

Drei Stunden vorher hatten die russischen Behörden Doschd sowie den Radiosender Ekho Moskwy gesperrt. Beide Medien, so die russische Generalstaatsanwaltschaft, hätten „absichtlich falsche Informationen über die russische Armee verbreitet“. Sie berichteten von dem Krieg ihres Landes in der Ukraine.

Die meisten fliehen, er bleibt

