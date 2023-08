Russland Flugzeug von Wagner-Chef abgestürzt – US-Präsident „nicht überrascht“

Moskau Der russische Söldnerchef Jewgeni Prigoschin ist womöglich bei einem Flugzeugabsturz nördlich von Moskau ums Leben gekommen. Die Luftfahrtbehörde Rosawiatsia listete ihn wie auch den Kommandeur der Wagner-Gruppe Dmitri Utkin unter den zehn Menschen an Bord der Embraer-Maschine auf. Zuvor hatte das Katastrophenschutz-Ministerium erklärt, es gebe nach ersten Erkenntnissen keine Überlebenden.

Eine offizielle Bestätigung für Prigoschins Tod lag jedoch zunächst nicht vor. Auch eine Stellungnahme der Regierung von Präsident Wladimir Putin stand aus. Prigoschin war bei Putin nach der von ihm angeführten Revolte am 23. und 24. Juni in Ungnade gefallen.

Rosawiatsia zufolge stürzte das Flugzeug in der Region Twer ab. Die Maschine sei auf dem Flug von Moskau nach St. Petersburg gewesen. Auf einem mit der Wagner-Gruppe verbundenen Telegram-Kanal hieß es, Prigoschin sei tot. Der „Held Russlands“ und „wahre Patriot“ sei „infolge der Handlungen von Verrätern an Russland“ ums Leben gekommen, hieß es in einem Beitrag auf Grey Zone. „Aber selbst in der Hölle wird er der Beste sein!“ Der Tod von Prigoschin und Utkin – sollte er bestätigt werden – lässt die Wagner-Gruppe ohne klare Führung zurück.

Prigoschin soll bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sein. (Foto: dpa) Ehemaliger Söldnerchef Jewgeni Prigoschin

Ein weiteres Privatflugzeug, das Prigoschin zugeordnet wird und laut Flugdaten ebenfalls auf dem Weg nach St. Petersburg war, kehrte nach dem Absturz des ersten Flugzeugs um und landete später in Moskau.

Unbestätigten Berichten russischer Medien zufolge nahmen Prigoschin und seine Mitarbeiter an einem Treffen mit Vertretern des russischen Verteidigungsministeriums teil. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte dies nicht verifizieren, auch vom Verteidigungsministerium war zunächst keine Bestätigung zu erhalten.

Die von Prigoschin aufgebaute Söldnertruppe Wagner erfüllte für Russlands Staatsmacht erst inoffizielle Spezialaufträge während des Bürgerkriegs in Syrien, später auch in mehreren Staaten Afrikas und kämpfte schließlich in der Ukraine. Dort hatten Prigoschin und die Kämpfer seiner Privatarmee eine große Rolle gespielt, insbesondere bei der verlustreichen Eroberung der Stadt Bachmut.

Am Montag hatte sich der Wagner-Chef in seiner ersten veröffentlichten Video-Ansprache seit der Rebellion der Söldner-Gruppe in einem Wüstengebiet gezeigt und um Rekruten in Afrika geworben. Wo und wann das Video aufgenommen wurde, ist bisher unklar. Ein Insider und der ukrainische Geheimdienst bestätigten dem Handelsblatt aber, dass Prigoschin sich am Dienstag noch in Afrika aufgehalten hatte. Unklar ist nun, was aus den mehreren Tausend Wagner-Kämpfern wird, die nach der Meuterei nach Belarus gegangen sind.

Die Umstände des Absturzes nördlich von Moskau sind aktuell noch ungeklärt: Das abgestürzte Flugzeug vom Typ Embraer Legacy 600 verzeichnete laut der Website International Aviation HQ in über 20 Jahren nur einen einzigen Unfall, der auf Fehler der Besatzung und nicht auf mechanisches Versagen zurückzuführen war. Embraer erklärte, dass das Unternehmen die gegen Russland verhängten internationalen Sanktionen einhalte und seit 2019 keine Wartungsarbeiten an dem Flugzeug durchgeführt habe.

Bei dem Unfallabsturz sollen alle Insassen ums Leben gekommen sein. (Foto: via REUTERS) Flugzeugabsturz bei Twer

Den Flugdaten zufolge zeigte die Maschine bis zu einem abrupten Absturz in den letzten 30 Sekunden keine Anzeichen eines Problems. In den russischen Medien wird spekuliert, das Flugzeug sei möglicherweise von einer oder mehreren Boden-Luft-Raketen abgeschossen worden. Reuters konnte die Berichte nicht bestätigen.

„Prigoschin hat sein eigenes Todesurteil unterschrieben“

Für US-Präsident Joe Biden kam die Nachricht von Prigoschins Flugzeugabsturz nicht überraschend, teilte er am Rande eines Urlaubs im US-Bundesstaat Kalifornien mit. Auf die Frage von Reportern, ob der Absturz seiner Ansicht nach auf das Konto Putins gehe, sagte Biden: „Es gibt nicht viel, was in Russland passiert, hinter dem Putin nicht steckt.“ Er wisse aber nicht genug, um die Frage beantworten zu können.

„Prigoschin hat in dem Moment, als er 200 Kilometer vor Moskau stehen blieb, sein eigenes Todesurteil unterschrieben“, sagte Mychajlo Podoljak, Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski, unter Verweis auf den Aufstand der Söldnergruppe gegen den Kreml vor genau zwei Monaten der Zeitung „Bild“. Eine solche demonstrative Beseitigung, wenn sie denn stattgefunden habe, sei ein direktes Signal an die Eliten, dass die brutalen Morde an den eigenen Leuten in Russland beginnen. Damit sende Moskau auch ein Signal an die eigene Armee, „dass es dort wirklich keine Helden gibt und dass jede Illoyalität mit dem Tod bestraft wird“.

Wagner-Kämpfer in Rostow am Don. Nur wenige Stunden nach Beginn des Vormarschs gen Moskau erteilte Söldnerchef Prigoschin am 24. Juni den Befehl zum Rückzug seiner Privatarmee. (Foto: dpa) Machtkampf in Russland im Juni

Unklar ist, wie Wagner auf den mutmaßlichen Tod der Führungsriege reagieren wird. „Der Mord an Prigoschin wird katastrophale Folgen haben“, schrieb der Militärjournalist Roman Saponkow auf Telegram. „Die Leute, die den Befehl gegeben haben, verstehen nichts von der Stimmung in der Armee und ihrer Moral.“ Prigoschin war wegen seiner Kritik an der regulären Armeeführung und einiger Erfolge seiner Söldner auf dem Schlachtfeld bei Soldaten beliebt.

Aufstand der Wagner-Gruppe im Juni

Prigoschin und Putin haben eine lange gemeinsame Geschichte. Als der heutige Präsident noch in der St. Petersburger Stadtverwaltung arbeitete, soll er in Prigoschins Restaurant eingekehrt sein. Später machte Prigoschin, der mehrere Jahre wegen Raubs in Haft saß, als Essenslieferant für den Kreml Karriere, daher rührt sein Beiname „Putins Koch“.

Prigoschins Kämpfer hatten bei dem Aufstand im Juni die südrussische Millionenstadt Rostow am Don eingenommen und sich danach auf die russische Hauptstadt Moskau zubewegt, um nach eigenen Angaben mit Betrug, Korruption und Bürokratie aufzuräumen. Bereits zuvor hatte Prigoschin monatelang die russische Militärführung kritisiert und ihr unter anderem vorgeworfen, seine in der Ukraine eingesetzten Kämpfer würden nicht ausreichend mit Munition versorgt.

Prigoschin im Juni in Rostow am Don beim Verlassen eines Bereichs des Hauptquartiers des südlichen Militärbezirks. (Foto: dpa) Prigoschin nach dem Wagner-Aufstand

Putin warf Prigoschin nach dem offenen Aufstand im Fernsehen Verrat vor und kündigte an, jeder, der die Waffen gegen die Armee erhebe, werde bestraft. Der Machtkampf zwischen Prigoschin und Putin wurde nach zwei Tagen unter Vermittlung des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko beendet. Demnach erklärte sich Prigoschin dazu bereit, nach Belarus zu gehen. Im Gegenzug wurde keine Anklage gegen den Söldnerführer in Russland erhoben. Prigoschin und seinen Kämpfern sei Straffreiheit zugesichert worden, sagte damals Regierungssprecher Dmitri Peskow.

