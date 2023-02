Russland-Handel EU-Staaten wollen Umgehung von Sanktionen stärker bekämpfen

Westliche Güter finden laut Handelsdaten auch weiterhin ihren Weg nach Russland. Die Niederlande schlagen fünf Punkte gegen die Sanktionsumgehungen vor.

Der Kampf gegen die Umgehung der Sanktionen soll nun zur Priorität erhoben werden. (Foto: imago images/ITAR-TASS) Russische Raffinerie

Brüssel Neun Sanktionspakete gegen Russland hat die EU beschlossen, das zehnte soll zum Jahrestag des Ukrainekriegs am Freitag verkündet werden. Zugleich wächst in den europäischen Hauptstädten der Unmut darüber, dass die Sanktionen bisher nicht so wirken wie erhofft: Westliche Güter finden laut Handelsdaten auch weiterhin ihren Weg nach Russland, der Kreml scheint seine Kriegswirtschaft mit alternativen Lieferketten am Laufen zu halten.

Der Kampf gegen die Umgehung der Sanktionen soll daher nun zur Priorität erhoben werden. „2023 muss das Jahr werden, in dem wir erfolgreich gegen die Sanktionsumgehung vorgehen“, heißt es in einem Papier der niederländischen Regierung, das dem Handelsblatt vorliegt. Der Vorstoß wird von 13 weiteren EU-Staaten unterstützt, darunter Deutschland, Frankreich, Italien und Polen.

Das Problem: Die Sanktionen werden zwar auf EU-Ebene beschlossen, aber dann auf nationaler Ebene umgesetzt. Das passiert in den 27 Mitgliedstaaten höchst unterschiedlich.