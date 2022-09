Russland Hunderte nehmen Abschied von Michail Gorbatschow

Putin hatte ein Staatsbegräbnis verweigert und nahm an der Trauerfeier nicht teil. Viktor Orban war einer der wenigen anwesenden ausländischen Politiker.

Putins Abwesenheit wurde vom Kreml mit seinem vollen Terminkalender begründet. Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, war anwesend. (Foto: dpa) Trauerfeier für Gorbatschow in Moskau

Moskau Hunderte Menschen haben am Samstag in Moskau Abschied genommen von dem ehemaligen sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow. Die Trauernden gingen am dem offenen Sarg vorbei, der von Ehrenwachen flankiert wurde, und legten Blumen nieder. Gorbatschows Tochter Irina und seine beiden Enkeltöchter saßen neben dem Sarg.

An der Trauerfeier im Haus der Gewerkschaften in der Nähe des Kremls nahm auch der ehemalige Präsident und stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, teil.

Als einer von wenigen ausländischen Politikern ist Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban am Samstag zur Trauerfeier für den früheren sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow nach Moskau gekommen. Dies berichtete die russische Nachrichtenagentur Interfax.

Orban pflegt trotz der westlichen Sanktionen wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ein gutes Verhältnis zu Präsident Wladimir Putin. Sein Sprecher sagte der staatlichen Nachrichtenagentur MTI, der Regierungschef wolle Gorbatschow „an der Bahre seine letzte Ehre erweisen“.

Gorbatschow starb am Dienstag im Alter von 91 Jahren. Er sollte am Samstag auf dem Ehrenfriedhof Nowodewitschi neben seiner Ehefrau Raissa beigesetzt werden. Ein Staatsbegräbnis erhielt Gorbatschow nicht und auch Präsident Wladimir Putin nahm an den Feierlichkeiten nicht teil. Der Kreml verwies zur Begründung auf den vollen Terminkalender des Präsidenten. Mehr: Der unvollendete Friedensbringer: Michail Gorbatschow ist tot