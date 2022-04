Russland Joe Biden spricht von Völkermord im Ukraine-Krieg – ändert sich seine Strategie?

New York, Köln Zum ersten Mal hat US-Präsident Joe Biden die russischen Gräueltaten im Krieg in der Ukraine als Völkermord bezeichnet. Damit eskaliert Biden zumindest rhetorisch die Lage. Biden hatte den russischen Präsidenten Wladimir Putin zwar bereits wiederholt als Kriegsverbrecher bezeichnet. Bisher hatte er aber nicht das Wort „Völkermord“ in den Mund genommen.

Völkerrechtler mahnen, dass es gar nicht so leicht sein dürfte, den Tatbestand des Völkermords zu begründen. Kriegsverbrechen allein reichen dafür nicht aus. Im Rom-Statut, der vertraglichen Grundlage des Internationalen Strafgerichtshofs, ist Völkermord als Straftatbestand definiert, der das Ziel hat, „eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe komplett oder teilweise zu zerstören“.

Die Völkerstrafrechtsexpertin Stefanie Bock von der Universität Marburg machte deutlich: „Ein Völkermord liegt erst dann vor, wenn man jemandem nachweisen kann, dass er eine geschützte oder nationale Gruppe gezielt zerstören will.“ Ob Russlands Führung darauf abziele, lasse sich derzeit noch nicht beurteilen. Es reiche jedenfalls nicht, wenn Russland in der Ukraine durch den Krieg einen Regimewechsel herbeiführen wolle. Auch verübte Kriegsverbrechen der russischen Armee seien für sich genommen kein Kriterium für die Beurteilung, ob ein Völkermord vorliegt.

„Die internationalen Strafgerichte legen bei dieser Frage sehr strenge Maßstäbe an“, sagte Bock. Der Prototyp eines Völkermords sei die Ermordung der Juden in Nazi-Deutschland gewesen. „Beim Holocaust ist auch der Nachweis gelungen, dass die Täter die Juden vernichten wollten. Mit den Beschlüssen der Wannsee-Konferenz war die Beweislage eindeutig.“

In Ruanda habe es ebenfalls einen Völkermord durch die Hutu-Milizen gegeben, sagte Bock. Ein anderer Fall sei die Tötung der Jesiden durch IS-Terroristen. Auch das Massaker von Srebrenica im ehemaligen Jugoslawien ist vom internationalen Jugoslawientribunal als Völkermord eingestuft wurden. „Aber dieser Fall war sehr umstritten“, sagte sie.

Die Aussage des US-Präsidenten wertet die Expertin als politisches Statement. Der Begriff des Völkermords habe eine enorme politische Sprengkraft. Völkermord sei der schlimmste Vorwurf, der überhaupt erhoben werden kann.

In der ukrainischen Stadt sollen russische Truppen zahlreiche Verbrechen an Zivilisten begangen haben. (Foto: dpa) Verwüstung in Butscha

Bis es zu einem juristischen Urteil kommt, kann allerdings noch viel Zeit vergehen. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag und auch nationale Gerichte beschäftigen sich mit diesen Fragen. „Zunächst geht es erst mal darum, im Rahmen von Ermittlungen Beweise zu sichern“, sagte Bock. Neben der Aufarbeitung der Kriegsverbrechen und der Frage der Verantwortlichkeiten dürfte es auch darum gehen, einen potenziellen Völkermord zu überprüfen.

Putin könnte vor den Internationalen Gerichtshof gestellt werden – wenn sich nachweisen lasse, dass er die Taten angeordnet hat oder die effektive Kontrolle über das Geschehen an der Front hat. „Das ist die größte Herausforderung“, so Bock.

Die Völkerrechtsprofessorin Leila Sadat von der Washington University in St. Louis, die den Internationalen Strafgerichtshof berät, sagte gegenüber dem Radiosender NPR, sie sehe in der Ukraine „Beweise für Verstöße gegen die Menschlichkeit und für Kriegsverbrechen“. Es sei aber schwer zu sagen, ob dies formal ausreiche, um von Völkermord zu sprechen. Die Kläger müssten vor dem Gerichtshof beweisen, dass diese Gräueltaten mit dem Ziel begangen worden seien, eine bestimmte Gruppe komplett oder teilweise zu zerstören.

Biden hatte auf seiner Reise in Des Moines im Bundesstaat Iowa gesagt: „Ja, ich habe es Völkermord genannt, denn es wird immer deutlicher, dass Putin versucht, Ukrainer auszulöschen, und die Beweise häufen sich.“ Dazu erklärte er: „Wir werden die Juristen auf internationaler Ebene entscheiden lassen, ob dies der Fall ist oder nicht, aber für mich sieht es ganz so aus.“

Einstellung Washingtons bleibt

Wie so oft nach Aussagen des US-Präsidenten rätseln Beobachter, ob und mit welcher Absicht Biden das Wort „Genozid“ benutzt hat. Theoretisch könnte dies einen Strategieschwenk im Weißen Haus andeuten. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, Matthew Miller, stellte aber kurz nach Bidens Rede im US-Fernsehen klar, dass sich durch den Gebrauch des Begriffs an der Einstellung Washingtons nichts ändern werde.

„Der Präsident hat seit Beginn dieses Kriegs in der Ukraine nie davor zurückgeschreckt, die Gräueltaten zu benennen, die wir auf dem Boden gesehen haben“, sagte Miller. „Nichts wird sich an unserer Antwort darauf ändern.“ Die USA arbeiteten mit ihren Verbündeten daran, diese potenziellen Kriegsverbrechen zu untersuchen, was „ein langfristiger Prozess“ sei. Dabei stellte Miller erneut klar, dass sich die USA nicht militärisch an dem Krieg beteiligen werden, um den Konflikt nicht auszuweiten.

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) sieht mittlerweile Anzeichen für systematische russische Verbrechen in der Ukraine. Zu diesem Schluss kommen drei Juristen aus Österreich, der Schweiz und der Tschechischen Republik in einem von der OSZE in Auftrag gegebenen und am Mittwoch veröffentlichen Bericht.

Die drei Experten fällten kein abschließendes Urteil darüber, ob Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübt wurden. Sie stellten jedoch fest, dass gewisse Muster russischer Gewalttaten „wahrscheinlich die Kriterien erfüllen“. Dazu zählten gezielte Tötungen und Entführungen von Zivilisten, darunter auch Journalisten und Beamte. Laut gängiger Definition gelten breit angelegte oder systematische Angriffe gegen Zivilpersonen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Laut dem Bericht haben russische Einheiten zumindest klar ihre Pflichten zum Schutz der Zivilbevölkerung verletzt. Anderenfalls wären die Opferzahlen weit geringer ausgefallen, und weit weniger Wohnhäuser, Krankenhäuser und Schulen wären zerstört worden, hieß es.

Die USA waren seit der Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs 2002 eher vorsichtig, das Wort Völkermord zu gebrauchen. Erst vergangenen Monat hatte Washington das Wort für die Gräueltaten in Myanmar benutzt. Andere Male hatten sich die USA gegen Versuche gewehrt, Verbündete wie Israel oder auch die USA selbst für das Vorgehen in Afghanistan vor den Gerichtshof zu bringen. Zudem verhindert das Land, dass die Rechtsprechung des Strafgerichtshofs für US-Bürger gilt.

Im Kreml ist die Einschätzung hingegen klar: Die US-Wertung des russischen Vorgehens in der Ukraine als „Völkermord“ sei inakzeptabel, sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow.

