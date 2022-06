Russland Kaliningrad-Streit: Hacker attackieren Behörden in Litauen

In den Streit um das Transitverbot für bestimmte Waren nach Kaliningrad hat sich nun auch eine Hackergruppe eingeschaltet. Diese ist bereits in Deutschland aufgefallen.

Nach Einschätzungen des litauischen Nationalen Zentrums für Cybersicherheit ist es sehr wahrscheinlich, dass die Angriffe in den kommenden Tagen fortgesetzt werden. (Foto: dpa) Transparent in Vilnius

Riga Ein Cyberangriff hat in Litauen Websites von Behörden und privaten Unternehmen lahmgelegt. Laut dem litauischen Verteidigungsministerium richtet sich die sogenannte DDoS-Attacke gegen ein nationales Datennetz. Die prorussische Hackergruppe Killnet bestätigte der Nachrichtenagentur Reuters den Angriff.

Bei DDoS-Attacken überlasten Kriminelle mit Millionen Zugriffen innerhalb kürzester Zeit die IT-Infrastrukturen bestimmter Anbieter. Diese sind dann für Nutzerinnen und Nutzer nicht mehr erreichbar. Dem litauischen Ministerium zufolge waren die Internetseiten der Steuer- und der Migrationsbehörde mehrere Stunden lang nicht erreichbar.

Die Aktion sei eine Vergeltungsmaßnahme für den Streit mit Litauen über das Transitverbot für bestimmte Waren in die russische Exklave Kaliningrad, teilte Killnet mit. In ihrem Telegram-Kanal veröffentlichte die Gruppe gegen Mittag neben Kurznachrichten zu Angriffen auf einzelne Websites auch eine Nachricht an die litauischen Behörden. Darin heißt es, diese sollten „ihre Entscheidung, den Transit russischer Fracht aus der Region Kaliningrad nach Russland zu verbieten, unverzüglich zurückziehen.“