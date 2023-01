Russlands Armeeführung gerät durch Enthüllungen in Bedrängnis. Familienangehörige von Verteidigungsminister Schoigu und auch er selbst stehen in der Kritik.

Mehrere Familienangehörige profitieren offenbar direkt von Aufträgen seines Ministeriums. (Foto: via REUTERS) Sergej Schoigu (Mitte) mit russischen Militärs

Berlin Ksenija Schoigu räkelt sich in einem Pool in Dubai und teilt ein Foto davon mit der ganzen Welt. Sie hat offenbar den Jahreswechsel im Caesar Palace Hotel in Dubai verbracht, fünf Sterne, 500 Meter langer Privatstrand. Ein Zimmer mit Meerblick gibt es aktuell ab 750 Euro pro Nacht.

Ihre rund 190.000 Follower auf Instagram liken das Bild fleißig, sie hat in Russland Influencer-Status. Mittlerweile ist ihr Instagram-Account nur noch für bestehende Abonnenten zu sehen, das Foto nicht mehr öffentlich.

