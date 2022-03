Russland Lange Haft für Kremlkritiker Nawalny – Deutscher Anwalt: „Geradezu grotesk“

Köln, Moskau In einem weiteren umstrittenen Prozess gegen den inhaftierten Kremlgegner Alexej Nawalny hat ein russisches Gericht den 45-Jährigen zu neun Jahren Straflager mit besonders harten Haftbedingungen verurteilt. Nawalny wurde zudem zu einer Zahlung von 1,2 Millionen Rubel (knapp 10.500 Euro) verurteilt.

In dem als politische Inszenierung kritisierten Verfahren sprach die Richterin den bekanntesten Gegner von Präsident Wladimir Putin am Dienstag laut Nachrichtenagentur Interfax unter anderem wegen Betrugs schuldig. Nawalnys Anwälte hatten Freispruch gefordert.

„Dass es ein reiner Schauprozess ist, der da stattfindet, das wussten wir von Beginn an. Nun haben wir einen weiteren, eindeutigen und belastbaren Beweis dafür“, sagte Nikolaos Gazeas, der deutsche Anwalt von Alexej Nawalny. „Was in diesem Willkürstaat geschieht, ist geradezu grotesk.“

Die russische Staatsanwaltschaft hatte zuvor beantragt, Nawalny für 13 Jahre in ein Hochsicherheitsgefängnis zu verlegen. Sie hatte erklärt, er habe in der Haft Verbrechen begangen und sei somit zum Wiederholungstäter geworden.

Nawalny sitzt bereits eine zweieinhalbjährige Haftstrafe in einem Gefangenenlager östlich von Moskau wegen Verstößen gegen Bewährungsauflagen ab. Der 45-Jährige war mit seinen Anwälten im Gericht. Er wirkte abgemagert.

Die Ausführungen des Gerichts nahm er ohne erkennbare Regung auf, während er in Dokumenten blätterte. Trotz seiner Gefängnisstrafe hatte Nawalny zuletzt mehrfach zu Protesten gegen den russischen Einmarsch in der Ukraine aufgerufen.

Nach seinem letzten Erscheinen vor Gericht am 15. März zeigte er sich ebenfalls unbeeindruckt. „Wenn die Gefängnisstrafe der Preis für das Menschenrecht der freien Meinungsäußerung ist, dann können sie 113 Jahre fordern. Ich werde mich weder von meinen Worten noch meinen Taten distanzieren“, schrieb er auf Instagram.

Mit Nervengift vergiftet

Nawalny bezeichnet die Anschuldigung gegen sich als frei erfunden und politisch motiviert. Nawalny wurde im Januar 2021 bei der Rückkehr aus Deutschland in seiner Heimat festgenommen und wegen des Verstoßes gegen Bewährungsauflagen verurteilt.

Er war im August 2020 auf einem inner-russischen Flug zusammengebrochen. Zunächst wurde er in Russland behandelt, dann in die Berliner Charité verlegt. Dort wurde eine Vergiftung mit einem Nervengift festgestellt. Die Regierung in Moskau hat Vorwürfe zurückgewiesen, russische Behörden hätten versucht, den Gegner von Präsident Wladimir Putin zu töten.

