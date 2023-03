Der Kreml beschuldigt die Ukraine eines Angriffs in der Region. Putin spricht von einem „Terrorangriff“ und berät sich mit dem Nationalen Sicherheitsrat.

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB sprach von „schweren Gefechten“. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Straßenkontrolle am 3. März in der Region Brjansk

Riga Russlands Präsident Wladimir Putin hat für Freitag den Nationalen Sicherheitsrat zu einer Sitzung einberufen. Das Treffen findet vor dem Hintergrund angeblicher Angriffe von ukrainischer Seite auf russischem Territorium in den vergangenen Tagen statt.

Der Kreml beschuldigt die Ukraine, am Donnerstag über die Grenze in die russische Region Brjansk eingedrungen zu sein. Der Inlandsgeheimdienst FSB hatte von schweren Gefechten mit „ukrainischen Nationalisten“ in der Region gesprochen. Dem Gouverneur der Region zufolge, Alexander Bogomaz, seien „mehrere Dutzend“ ukrainische Saboteure in die Dörfer Lybenchane und Sushany vorgedrungen.

Am Donnerstag hatte Bogomaz auf Telegram geschrieben, Saboteure hätten auf ein fahrendes Auto geschossen, wodurch ein Bewohner getötet und ein Kind verletzt worden sei. Später schrieb er, dass zudem infolge eines Absturzes einer Drohne ein Wohnhaus im Dorf Sushany in Brand geraten sein soll und berichtete von einem zweiten vermeintlichen Todesopfer.

