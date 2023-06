Russland Nach Wagner-Rückzug: Experten sprechen von „großer Niederlage" für Putin

Wagner-Chef Prigoschin lässt seine Truppen überraschend umkehren, der Putschversuch in Russland scheint beendet. Doch für Kremlchef Putin bleibt die Lage angespannt.

Die Truppen stoppen ihren Vormarsch auf Moskau und ziehen sich auf ihre Stützpunkte zurück. (Foto: REUTERS) Wagner-Truppen

Riga Nur noch knapp 200 Kilometer sind die Truppen des privaten russischen Militärunternehmens Wagner am Samstagabend von Russlands Hauptstadt Moskau entfernt, als die plötzliche Wende kommt: Der Chef der Wagner-Truppe, Jewgeni Prigoschin, kündigt überraschend den Rückzug der Söldner an und beorderte diese zurück in ihre Stützpunkte. Er wolle so Blutvergießen vermeiden, begründet Prigoschin die Entscheidung.

Damit scheint der Putschversuch des Wagner-Chefs abgewendet zu sein. Die Söldnertruppe hatte in der Nacht auf Samstag zunächst die russische Stadt Rostow am Don unweit der Grenze zur Ukraine unter ihre Kontrolle gebracht, wo sich das Hauptquartier der russischen Armee für den Süden des Landes befindet. Von dort aus koordiniert Russlands Armee maßgeblich den Angriffskrieg gegen die Ukraine. Dann waren die Söldner über Woronesch weiter bis nach Lipezk vorgerückt. Moskau hatte in der Zwischenzeit die Sicherheitsvorkehrungen massiv erhöht.