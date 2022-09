Russland Probleme an der Front: Putin kündigt Teilmobilmachung der Streitkräfte an

Russlands Präsident reagiert auf die erfolgreiche Gegenoffensive der Ukraine. Zudem kündigt Putin Unterstützung für die sogenannten „Referenden“ in den besetzten Gebieten an.

Russlands Präsident verkündet in einer Ansprache die Teil-Mobilmachung. (Foto: AP) Wladimir Putin

Moskau Knapp sieben Monate nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine hat Russland eine Teilmobilmachung der eigenen Streitkräfte angeordnet. Er habe diese Entscheidung nach einem Vorschlag des Verteidigungsministeriums getroffen und das Dekret unterschrieben, sagte Kremlchef Wladimir Putin in einer Fernsehansprache am Mittwoch.

Die Teilmobilisierung beginne noch an diesem Mittwoch. Damit will er auch Personalprobleme an der Front lösen. Zugleich kündigte Putin an, die „Referenden“ in den besetzten Gebieten der Ukraine über einen Beitritt zu Russland zu unterstützen.

Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu erklärt, dass 300.000 Menschen teilmobilisiert werden. Dies betreffe rund ein Prozent der Ressourcen von 25 Millionen und gelte für Menschen mit militärischer Erfahrung.

Putin erwähnt auch Atomwaffen

Die Teilmobilmachung bedeutet auch nach Putins Worten, dass Reservisten eingezogen werden. Sie würden den gleichen Status und die gleiche Bezahlung bekommen wie die jetzigen Vertragssoldaten und auch vor dem Fronteinsatz noch einmal militärisch geschult, versicherte er.

Putin verkündet Teilmobilmachung: „Das ist kein Bluff“