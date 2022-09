Russland Probleme an der Front: Putin will 300.000 Reservisten zum Kriegsdienst einberufen

Russlands Präsident hat eine Teilmobilmachung angeordnet und droht mit Atomwaffen bei weiteren Rückeroberungen. Kremlkritiker rufen zum Protest auf, Kiew reagiert mit Spott.

Russlands Präsident verkündet in einer Ansprache die Teil-Mobilmachung. (Foto: AP) Wladimir Putin

Düsseldorf, Riga Die zuletzt mehrfach in Gefechten unterlegenen russischen Streitkräfte in der Ukraine sollen durch eine Teilmobilmachung mit 300.000 zusätzlichen Soldaten verstärkt werden. Kremlchef Wladimir Putin sagte in einer Fernsehansprache am Mittwochmorgen, er habe auf Vorschlag des Verteidigungsministeriums ein entsprechendes Dekret unterschrieben. Die Teilmobilmachung beginne noch am gleichen Tag.

Zugleich drohte Putin mit dem Einsatz von Atomwaffen: Russland werde alle Mittel einsetzen, um seine territoriale Unversehrtheit zu schützen, sagte er. Gemeint ist damit offensichtlich auch die Halbinsel Krim, die Russland seit 2014 als Teil seines Staatsgebiets betrachtet.

Auch die seit Jahren von Separatisten beherrschten Gebiete in den Regionen Luhansk und Donezk sowie Cherson könnten sich demnächst der Russischen Föderation anschließen. Die Separatisten wollen die Bevölkerung noch in dieser Woche darüber abstimmen lassen.

Putin unterstützt Scheinreferenden