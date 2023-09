Russland Putin: Anklagen gegen Trump zeigen Verdorbenheit der US-Politik

Die Anklagen gegen Trump seien laut dem russischen Staatschef eine politisch motivierte Verfolgung eines Rivalen. Zudem kommentiert Putin Trumps Aussagen zum Krieg in der Ukraine.

Der Frage, ob er selbst 2024 bei der Präsidentschaftswahl in Russland antreten werde, wich Putin aus. (Foto: AP) Der russische Staatschef Wladimir Putin

Wladiwostok Der russische Staatschef Wladimir Putin wertet die strafrechtlichen Anklagen gegen Donald Trump als politische Verfolgung des ehemaligen US-Präsidenten. „Für uns ist das, was unter den heutigen Gegebenheiten passiert, meiner Meinung nach gut, denn es zeigt die Verdorbenheit des amerikanischen politischen Systems, das nicht vorgeben kann, anderen etwas über Demokratie beizubringen“, sagte Putin am Dienstag bei einer Konferenz in der Stadt Wladiwostok.

„Alles, was mit Trump passiert, ist die Verfolgung eines politischen Rivalen aus politischen Gründen. Das ist es. Und es wird vor den Augen der Öffentlichkeit der Vereinigten Staaten und der gesamten Welt gemacht.“

Während seiner Präsidentschaft hatte Trump immer wieder sein gutes Verhältnis zu Putin betont. Kritiker monierten allerdings, dass er zu nachgiebig gegenüber dem russischen Präsidenten gewesen sei. Trump sagte auch, dass er den Krieg in der Ukraine binnen weniger Tage beenden würde, sollte er wieder Präsident werden.

Auch darauf bezog sich Putin in seiner Rede: „Wir hören, dass Herr Trump sagt, dass er drängende Probleme innerhalb von ein paar Tagen lösen wird, darunter auch die Ukraine-Krise. Nun ja, das kann uns nur Freude bringen. Das ist gut." Gleichzeitig betonte Putin aber auch, dass die schlechten Beziehungen zu den USA sich nicht signifikant ändern würden, unabhängig davon, wer dort die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr gewinne. Die Regierung unter Amtsinhaber Joe Biden habe eine anti-russische Stimmung verbreitet, die nur schwer umzukehren sei. Der Frage, ob er selbst 2024 bei der Präsidentschaftswahl in Russland antreten werde, wich Putin aus. „Wir werden darüber sprechen", sagte er. Erst müsse das russische Parlament einen Wahltermin festlegen. Putin ist in Russland seit dem Jahr 2000 an der Macht. Zwischendurch wurde er Regierungschef, um eine Beschränkung der Amtszeiten zu umgehen.