Das Wirtschaftsforum war einst von globaler Bedeutung. In diesem Jahr wird es zum Symbol für die Isolation der russischen Wirtschaft.

Das Forum in St. Petersburg läuft noch bis einschließlich Samstag. (Foto: Reuters) Fahnen mit dem Logo des Internationalen Wirtschaftsforums St. Petersburg

Riga Das internationale Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg war einst von globaler Bedeutung. Jahr für Jahr reisten namhafte europäische Unternehmensvertreter an, um mit Russland Geschäfte zu machen. In diesem Jahr hat das Event einen anderen Charakter. An Ständen suchen nun die rechtswidrig annektierten ukrainischen Regionen Donezk, Lugansk, Cherson und Saporischschja nach Investoren.

Laut der russischen Politökonomin Alexandra Prokopenko ist das Forum mittlerweile „sehr viel nationaler und lokaler“. Viele internationale Gäste schlugen eine Einladung in diesem Jahr aus. Selbst Staaten, deren Führung Russland nicht gänzlich ablehnend gegenübersteht, bleiben dieses Jahr beim Forum auf Distanz.

So erklärte Kasachstans Regierung, Präsident Kassym-Schomart Tokajew werde nicht zum Forum reisen. Auch Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva lehnte eine Einladung ab, ebenso Serbiens Präsident Milorad Dodik.