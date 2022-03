Russland Putin lässt sich von Zehntausenden bejubeln – dann bricht die TV-Übertragung ab

Anlässlich des achten Jahrestags des Krim-Überfalls wollte der Kreml-Herrscher sich feiern lassen. Doch was als PR-Show konzipiert war, endete ungeplant. Warum? Das bleibt unklar.

Und dann endete die Übertragung. (Foto: via REUTERS) Wladimir Putin am Mittag im Luschniki-Stadion

Moskau Kremlchef Wladimir Putin hat das Vorgehen russischer Truppen in der Ukraine auf einer Großkundgebung gelobt. „Schulter an Schulter helfen und unterstützen sie einander“, erklärte Putin am Freitag in seiner etwa fünf Minuten langen Rede im Luschniki-Stadion in Moskau mit Blick auf die russischen Soldaten in der Ukraine.

„So eine Einheit hatten wir schon lange nicht mehr“, fügte er unter dem Jubel der Menge hinzu.

Doch dann brach die Übertragung der Propagandashow plötzlich ab. Inmitten der Rede wurde plötzlich auf eine andere Kamera-Einstellung geschaltet, in der zu sehen war, wie patriotische Lieder auf derselben Veranstaltung abgespielt wurden. Wenig später wurde die Rede Putins erneut gezeigt und vollständig ausgestrahlt.

Im Anschluss verließ der Präsident unter dem Jubel tausender Russlandfahnen schwenkender Menschen die Bühne. Das Luschniki-Stadion hat eine Kapazität von 80.000 Zuschauern.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Russland machte anschließend eine technische Panne für diese Unterbrechung der TV-Übertragung verantwortlich. Die Nachrichtenagenur RIA zitierte den Sprecher des Moskauer Präsidialamts, Dmitri Peskow, am Freitag mit entsprechenden Angaben. Was ist Inszenierung, was geschah wirklich? (Foto: via REUTERS) Putin lässt sich feiern Ehe Putin die Bühne betreten hatte, priesen ihn Vorredner als einen Bekämpfer des „Nazismus“ in der Ukraine - eine mehrfach von der russischen Führung angeführte Behauptung, die Staats- und Regierungschefs weltweit klar zurückweisen. Einen Auftritt in der Arena hatte auch Schlagersänger Oleg Gasmanow, der das Lied „Gemacht in der UdSSR“ mit der Auftaktzeile „Ukraine und die Krim, Belarus und Moldau, es ist alles mein Land“ darbot. Lesen Sie mehr zum Ukrainekrieg: Die Furcht vor dem Ausfall russischer Gaslieferungen: Bund arbeitet an Abschaltplan für Industrie

„Deutschland wird der Verlierer sein“ – Das Geschäftsmodell Deutschland ist in Gefahr

Szenarien für das Ende des Ukraine-Kriegs: Ein langer Weg zum Waffenstillstand

Geheimdienst-Dossier vor Kriegsbeginn: Putins Einflüsterer und ihre fatale Fehleinschätzung Etliche Besucher, aber auch Moderatoren des Events, trugen T-Shirts und Jacken mit einem aufgemalten „Z“. Das Symbol ist auf russischen Panzern und Militärfahrzeugen in der Ukraine zu sehen und wird von Unterstützern des Kriegs genutzt. Anlass war der achte Jahrestag des Überfalls auf die Krim Laut der Moskauer Polizei hielten sich im und rund um das Stadion mehr als 200 000 Menschen auf. Allerdings zeigten Social-Media-Nutzer auch Bilder von tausenden Menschen, die die Veranstaltung offenbar früher als geplant verließen. Eine unabhängige Überprüfung der Ereignisse vor Ort ist kaum möglich. Anlass der Veranstaltung war der achte Jahrestag der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim. Darum bemüht, den Krieg als gerecht darzustellen und die russischen Truppen zu loben, paraphrasierte Putin die Bibel und erklärte: „Es gibt keine größere Liebe, als seine Seele für seine Freunde hinzugeben.“ Er bestand darauf, sein Vorgehen sei nötig, um einen „Genozid“ zu verhindern - eine Behauptung, die von Staats- und Regierungschefs weltweit bestritten wird. Mehr: Staatspleite offenbar vorerst abgewendet