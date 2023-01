Russland Putin schwört Russen auf langen Krieg in der Ukraine ein

Russlands Präsident will beim Besuch einer Rüstungsfabrik nichts von fehlender Munition und Waffen wissen. Die Industrie produziere rund um die Uhr.

Putin sieht keine Versorgungsprobleme bei Waffen und Munition. (Foto: via REUTERS) Russlands Präsident Wladimir Putin

Berlin Während der Westen über die Lieferungen immer modernerer Waffen an die Ukraine berät, verbreitet Moskau Durchhalteparolen und schließt Verhandlungen mit der Führung in Kiew aus. „Unser Sieg ist sicher, daran habe ich keinerlei Zweifel“, sagte der russische Präsident Wladimir Putin beim Besuch einer Rüstungsfabrik in St. Petersburg. Er schwor sein Land und den Westen auf einen noch lange anhaltenden Krieg in der Ukraine ein.

Auch von dem zuletzt immer wieder berichteten akuten Mangel an Munition und Waffen wollte der russische Präsident nichts wissen: „Insgesamt produziert unsere Verteidigungsindustrie in einem Jahr so viele Raketen für verschiedene Zwecke wie alle militärisch-industriellen Unternehmen der Welt“, behauptete Putin im Obuchow-Werk in St. Petersburg. Die russische Rüstungsindustrie produziere inzwischen in drei Schichten rund um die Uhr, sagte Putin.

Er werde dafür sorgen, dass in Waffenfabriken Beschäftigte nicht mehr zur Armee eingezogen würden. Darüber hatten Chefs und Mitarbeiter von Rüstungskonzernen wiederholt geklagt.