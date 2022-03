Russland Putins Rubel-Dekret verwirrt – Westliche Kunden können Gas weiter in Dollar oder Euro zahlen

Der russische Präsident hat angeordnet, dass westliche Staaten russisches Gas über Konten bei der Gazprombank bezahlen müssen. Der Rubelzwang ist damit vom Tisch.

Berlin Kremlchef Wladimir Putin hat mit Wirkung zum 1. April angeordnet, dass westliche Staaten Konten bei der Gazprombank eröffnen müssen, um weiter russisches Gas zu erhalten. Andernfalls würden die Lieferungen für die „unfreundlichen“ Länder eingestellt, sagte Putin am Donnerstag im russischen Staatsfernsehen.

Zunächst war im Westen davon ausgegangen worden, dass Russland künftig nur noch Rubel annehmen werde. Doch tatsächlich können europäische Unternehmen weiterhin zunächst in Dollar oder Euro bezahlen, wie aus einem von Putin unterschriebenen Dekret hervorgeht. Schlüssel ist demnach die Gazprombank International.

Das Prinzip: Kunden des vom Kreml kontrollierten Gasriesen Gazprom in Europa überweisen Eurobeträge auf Konten bei der Luxemburger Filiale. Dort werden sie in Rubel gewechselt. Gazprom erhält anschließend seinen Lohn für die Gasexporte von der Bank in russischer Währung ausgezahlt.

