Russland-Sanktionen Jachten, Flugzeuge, Konten: Der Westen steht sich bei der Jagd nach Oligarchen-Schätzen selbst im Weg

Die EU hat mittlerweile sieben Sanktionspakete gegen Russland geschnürt. Bei Russlands Eliten und Banken greifen sie aber nur bedingt. Warum? Eine Analyse.

Berlin Beschlagnahmte Immobilien, festgesetzte Jachten, eingefrorene Konten – seit Beginn des russischen Angriffskriegs versuchen westliche Regierungen und ihre Behörden, Härte gegen kremlnahe Eliten und Institutionen zu zeigen. Es vergeht kaum ein Monat, in dem nicht irgendein Hundert-Meter-Kreuzer – manchmal auch mal länger – an der Küste irgendeiner Südseeinsel aufgestöbert und konfisziert wird.

Auch das mittlerweile siebte Sanktionspaket der EU, das vergangenen Donnerstag in Kraft trat, hat es auf russische Kriegsunterstützer abgesehen. Dazu gehören unter anderem Mitglieder der russisch-nationalistischen Motorradrockergruppe „Nachtwölfe“ sowie der Schauspieler Wladimir Maschkow. Maschkow spielte – wie passend – einst den Bösewicht in einem Film der Reihe „Mission Impossible“. Und auch gegen die größte russische Bank – die Sberbank – soll künftig härter vorgegangen werden. An ihr Geld und andere wirtschaftlich Ressourcen kommt das Geldinstitut in Europa nun nicht mehr heran.

