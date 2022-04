Russland-Sanktionen Tücken eines Ölembargos: Warum es so schwer ist, Putins wichtige Devisenquelle abzuschneiden

Die EU bereitet Sanktionen gegen russische Ölimporte vor. Doch die Unsicherheit ist groß: Letztlich könnte die Maßnahme sogar kontraproduktiv sein.

Die Befürchtung der EU: Die Russen könnten Ausfuhren von Öl in andere Länder umleiten und davon profitieren. (Foto: Bloomberg) Russische Ölfelder

Berlin, Brüssel, Zürich Eine kleine Gruppe Demonstranten hat sich vor dem Europäischen Rat versammelt, sie tragen ukrainische Flaggen und halten ein Pappschild in die Höhe. „Wie fühlt es sich an, Völkermord zu finanzieren?“, steht dort in roter Farbe. Die Frage richtet sich an die EU-Botschafter, die hinter der Fassade aus Glas und hellbraunem Gestein über neue Wirtschaftsstrafen gegen Russland beraten.

Mit jedem Kriegstag und jeder Gräueltat der russischen Armee wächst der Druck auf Europa, mehr zu tun – und das Regime in Moskau von seinen wichtigsten Devisenquellen abzuschneiden. Bisher beschränken sich Sanktionen im Energiebereich auf einen Importstopp für Kohle. Gas und Öl, die für die russische Handelsbilanz bedeutender sind, kann Russland weiter in die EU verkaufen.

