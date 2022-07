Russland Sondersitzung der Staatsduma: Wie Russland jetzt seine Wirtschaft stützen will

Eine außerordentliche Sitzung des russischen Parlaments gibt Aufschluss darüber, wie das Land den Sanktionen entgegenwirken will. Man gibt sich optimistisch.

Die Sondersitzung fällt in die Sommerpause der 450 Abgeordneten. (Foto: via REUTERS) Der russische Premierminister Mikhail Mishustin im April bei einer Rede vor der Staatsduma

Riga Sichtlich zufrieden schielt Denis Manturow noch kurz auf seinen Notizzettel, dann bedankt er sich bei den Abgeordneten der russischen Staatsduma für ihr Vertrauen. Gerade hat das Parlament bestätigt, dass Manturow fortan neben seiner Arbeit als Industrie- und Handelsminister das Amt eines Vizeministerpräsidenten bekleiden wird. Ein deutlicher Aufstieg.

Die außerordentliche Sitzung ist ungewöhnlich, denn eigentlich befanden sich die Abgeordneten in der Sommerpause. Doch „eine Reihe von Fragen, die dringend Lösungen erfordern“, wie es vorab in einer Ankündigung der Staatsduma hieß, brachte die Vertreterinnen und Vertreter der verschiedenen Fraktionen trotz Pause in Moskau zusammen. Dabei bietet nicht nur Personalie um Manturow Einblicke in der Frage, wie Russland seine Wirtschaft angesichts der Sanktionen wegen seines Angriffskriegs in der Ukraine stützen will.

