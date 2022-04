Russland Tote bei Brand in Forschungsinstitut für Atomraketen

In einem zentralen Militärinstitut für Raketenforschung bei Moskau hat es gebrannt. Mindestens sechs Menschen sind dabei gestorben. Staatsmedien sprechen von einem Kabelbrand.

Bei einem Brand in einem Militärinstitut für Raketenforschung sind in Russland sechs Menschen getötet worden. (Foto: dpa) Brand in militärischem Forschungsinstitut

Twer Bei einem Brand in einem Militärinstitut zur Raketenforschung sind in Russland laut Staatsmedien mindestens 6 Menschen getötet und 27 weitere verletzt worden. Das Feuer war am Donnerstag in einem Büro des Instituts in der Großstadt Twer nordwestlich von Moskau ausgebrochen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass meldete.

Russland: Forschungsinstitut für Iskander-Rakete ausgebrannt

Die Regierung des Gebiets Twer bestätigte den Brand des Instituts, nannte aber keine Opferzahlen. Das Feuer sei gelöscht, hieß es. Nach ersten Erkenntnissen führte ein nicht näher benannter Defekt im Stromnetz zu dem Brand.

Auf Videos und Fotos war zu sehen, wie Flammen aus dem Gebäude schlugen und sich dicke Rauchwolken in der Stadt bildeten. Dutzende Löschfahrzeuge und auch ein Hubschrauber waren im Einsatz. Das Gebäude im Zentrum der Stadt brannte praktisch aus, das Dach brach ein. Medien berichteten, unter den Trümmern könnten noch Menschen sein.

Die Forschungsanstalt gilt als ein zentrales Institut des Verteidigungsministeriums. Es war an der Entwicklung der Iskander-Rakete beteiligt, die Russland im Krieg gegen die Ukraine gerade intensiv nutzt. Die Iskander-Rakete kann Russlands Militär auch mit Nuklearsprengköpfen bestücken. Das Institut in Twer entwickelt unter anderem Navigations-, Kontroll- und Steuerungssysteme für die Raumfahrt, aber auch für Kampfflugzeuge und Raketen.

