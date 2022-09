Russland und China Pakt gegen den Westen – Xi und Putin treffen sich in Usbekistan

Zweieinhalb Jahre hat Xi Jinping China nicht mehr verlassen. Nächste Woche reist er nach Usbekistan, um mit Kremlchef Putin zu reden. Das Treffen hat große Symbolkraft.

Kurz vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine demonstrierten der Kremlchef und der chinesische Präsident ihren Zusammenhalt. (Foto: AP) Putin, Xi Jinping im Februar

Düsseldorf Diese Woche hatte Wladimir Putin in einer Grundsatzrede seine Vision einer aufblühenden Asien-Pazifik-Region skizziert. Der russische Präsident sprach bei einem Wirtschaftsforum in Wladiwostok im Osten Russlands von „neuen Zentren des wirtschaftlichen und technologischen Wachstums“.

Kommende Woche will Putin seinen Entwurf der globalen Zukunft dann mit dem wichtigsten Partner Russlands vertiefen. Der Kremlchef trifft sich am 15. und 16. September mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in Usbekistan, um Perspektiven zu entwerfen – es soll um wirtschaftliche Zusammenarbeit gehen, um militärische Kooperationen und darüber, wie sich die beiden Staaten im Systemkonflikt mit dem Westen gemeinsam positionieren können.

Die Gespräche finden während eines Gipfels der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit statt, so der russische Botschafter in China, Andrej Denissow. Russland bereite sich aktiv auf das neuerliche Treffen beider Präsidenten vor. Zur Schanghaier Kooperationsorganisation gehören außer Russland und China auch Indien, Kasachstan, Kirgistan, Pakistan, Tadschikistan und Usbekistan.