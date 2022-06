Russland Unterstützer: Alexej Nawalny an unbekannten Ort verlegt

Der Verbleib des inhaftierten Kreml-Kritikers soll laut Unterstützern unbekannt sein. Bisher hatte er sich in einem Gefängnis bei Moskau befunden.

Nawalny gilt als einer der entschlossensten Gegner des russischen Präsidenten Wladimir Putin. (Foto: dpa) Alexej Nawalny

Moskau Der inhaftierte Kremlkritiker Alexej Nawalny ist nach Angaben von Mitstreitern an einen unbekannten Ort verlegt worden. Als Nawalnys Anwalt seinen Mandanten am Dienstag im Gefängnis in Pokrow östlich von Moskau habe besuchen wollen, sei ihm erklärt worden: „Einen solchen Verurteilten gibt es hier nicht“, schrieb Nawalnys engster Verbündeter Leonid Wolkow auf Telegram. „Wo Alexej jetzt ist und in welches Gefängnis er gebracht worden ist, wissen wir nicht“, sagte Wolkow.

Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch erklärte in Sozialen Medien: „Alles was wir wissen ist, das Alexej mit einem System alleingelassen worden ist, das schon einmal versucht hat, ihn umzubringen.“

Nawalny gilt als einer der entschlossensten Gegner des russischen Präsidenten Wladimir Putin. 2020 wurde er nach einem Giftanschlag in Deutschland behandelt und nach seiner Rückkehr nach Russland 2021 mit der Begründung verhaftet, er habe gegen Bewährungsauflagen verstoßen, weil er sich während seiner Zeit in Deutschland nicht bei der Polizei in Russland gemeldet habe. Dafür erhielt er zweieinhalb Jahre Haft. Im März wurde Nawalny wegen Betrugs und Missachtung des Gerichts zu neun Jahren Gefängnis verurteilt, die er in einem Hochsicherheitsgefängnis verbüßen soll. Dorthin sollte er überstellt werden, nachdem seine Berufung abgelehnt worden war. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Dorthin sollte er überstellt werden, nachdem seine Berufung abgelehnt worden war.