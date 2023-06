Russland Videoansprache Putins: Wagner-Kämpfer können mit Prigoschin nach Belarus

Der russische Präsident wandte sich am Abend erneut an die Bevölkerung. Wer wolle, können nach Belarus gehen, sagte er an Prigoschins Söldner gerichtet.

Die vom Kreml zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt den russischen Präsidenten während eines Treffens mit den Leitern der russischen Strafverfolgungsbehörden im Kreml. Foto: Valery Sharifulin/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa (Foto: dpa) Wladimir Putin

Riga Mehrere „wichtige Erklärungen“ hätte Russlands Präsident Wladimir Putin laut Kremlsprecher Dmitri Peskow am Abend machen sollen. Letztendlich blieb die dritte Ansprache des Kremlchefs seit Beginn des bewaffneten Aufstands der Söldner-Gruppe Wagner aber mit einer Ausnahme hinter dieser Ankündigung zurück.

Um kurz nach zehn Uhr Moskauer Zeit veröffentlichte der Kreml eine Videobotschaft Putins. In der knapp fünfminütigen Rede dankte Putin den Soldaten und Befehlshabern der Wagner-Gruppe, die die „einzig richtige Entscheidung“ getroffen hätten und „an letzter Linie Halt gemacht“ hätten.

Damit spielte er auf das Umkehren der Wagner-Truppen an, nachdem diese unter Jewgeni Prigoschins Leitung am Wochenende bewaffnet bis auf 200 Kilometer an die Hauptstadt Moskau herangerückt waren. Am Samstag noch hatte Putin die Bestrafung der „Verräter“ angekündigt, wenig später hatte der Kreml aber erklärt, nicht direkt beteiligte Söldner würden von einer Amnestie profitieren.

