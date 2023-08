Wagner-Chef Prigoschin ist vermutlich bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. In sozialen Medien rufen Anhänger unverhohlen zur Rebellion gegen den Kreml auf.

Ein Mann legt an einer informellen Gedenkstätte neben dem ehemaligen PMC-Wagner-Zentrum in St. Petersburg Blumen nieder. (Foto: dpa) Prigoschin-Anhänger

Berlin Die Drohung der drei vermummten Uniformierten ist unmissverständlich: Was die Wagner-Gruppe nun machen werde, darüber werde viel spekuliert, sagen sie in die Kamera. „Wir können ihnen eines sagen: Wir fangen an, macht euch auf uns gefasst.“

Bei den Männern soll es sich um Wagner-Kämpfer handeln, die in Belarus stationiert sind. Die Aufnahme wurde über verschiedene soziale Medien verbreitet, unabhängig überprüfen lässt sie sich nicht.

Veröffentlicht wurde das Video wenige Stunden nach dem Absturz seines Privatflugzeugs mit der Kennung RA-02795, in dem sich Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin mit seiner engsten Gefolgschaft befunden haben soll.

Nach Angaben aus Geheimdienstkreisen soll die Embraer-Maschine am frühen Mittwochabend unweit von Moskau von mindestens einer Flugabwehrrakete getroffen worden sein. In der Region haben die russischen Streitkräfte mehrere Einheiten stationiert, um die Hauptstadt gegen Angriffe zu schützen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen