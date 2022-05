Russland Warum ist Kaliningrad für Moskaus Militär wichtig?

Russland hat in Kaliningrad einen Atomangriff simuliert. Was passiert ist und welche militärische Bedeutung die russische Exklave für Wladimir Putin besitzt.

Mit einer Iskander-Rakete hat das russische Militär in Kaliningrad einen Atomangriff simuliert. Das Bild zeigt einen Start in Russland. (Foto: dpa) Atomrakete in Russland

Eine russische Militärübung in der an der Ostsee gelegenen Exklave Kaliningrad sorgt für Aufregung. Wird ein atomarer Angriff durch Russland wahrscheinlicher? Und welche strategische Bedeutung hat Kaliningrad für Wladimir Putin? Eine Einordnung.

Atomangriff: Was genau hat Russland in Kaliningrad simuliert?

Russlands Militär hat am Mittwoch in Kaliningrad eine umstrittene Militärübung vollzogen. Dabei simulierten die Streitkräfte mit dem atomwaffenfähigen Raketensystem Iskander-M einen Atomangriff. Das Vorgehen wird von internationaler Seite als atomare Drohgebärde im Baltikum wahrgenommen. Bei der Übung simulierte das russische Militär nach eigenen Angaben Starts der atomwaffenfähigen Raketen.

>>Lesen Sie dazu: Putin und die Atombombe: Wie weit geht der Kreml?

Mit der jüngsten Militärübung steigt in der Region die Angst vor einem Atomangriff durch Russland.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Seit Wochen warnen Experten im Ukraine-Krieg vor einem neuen atomaren Wettrüsten zwischen Russland und den USA. Die beiden Großmächte besitzen laut dem schwedischen Friedensforschungsinstitut Sipri über mehr als 90 Prozent der Atomwaffen-Sprengköpfe weltweit. Medienberichte legen seit Jahren nahe, dass Moskau in Kaliningrad Atomwaffen lagert. Die Nato kritisiert seit Jahren die Militarisierung von Kaliningrad.

Wo liegt Kaliningrad?

Kaliningrad liegt an der Ostsee. Die Region ist eine sogenannte Oblast, eine russische Verwaltungszone. Allerdings grenzt Kaliningrad nicht direkt an Russland, sondern liegt zwischen dem Baltikum und Polen. Litauen und Polen, Ex-Sowjetstaaten und heutige Nato-Mitglieder, grenzen deshalb rein staatsrechtlich an Russland, obwohl sie nicht unmittelbar neben dem eigentlichen Russland liegen. Im Falle eines Nato-Beitritts von Schweden und Finnland läge Kaliningrad in der Ostsee mitten zwischen Nato-Mitgliedern.

Welche Bedeutung besitzt Kaliningrad für Russland im Ukraine-Krieg?

Kaliningrad spielt für Russland eine wichtige militärische Rolle. Das liegt vor allem an der besonderen geografischen Lage. Über die Oblast sichert sich Russland militärische Macht gegenüber der Nato sowie im Ukraine-Krieg. In Kaliningrad sind dafür unter anderem Boden-Boden-Raketensysteme stationiert.

Russland hat seine militärische Präsenz in Kaliningrad in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut. In der Exklave befinden sich atomwaffenfähige Raketensysteme, mutmaßlich auch Atomwaffen. Die genaue Zahl der russischen Soldaten in Kaliningrad ist unbekannt. Putins Militär verfügt dort ebenso über dutzende Schützenpanzer.

Durch Kaliningrad hat Russland einen zentralen Zugang zur Ostsee. Der Kaliningrader Hafen gilt als einziger über das gesamte Jahr als eisfreier Hafen. Vor ihm ankern russische Kriegsschiffe, U-Boote und Russlands einziger Flugzeugträger. Im Baltikum wird Kaliningrad daher auch „Russlands Flugzeugträger“ genannt. In der Vergangenheit startete Russland von Kaliningrad aus regelmäßig Militärmanöver in der baltischen Ostsee, die die Nato kritisierte.

Warum gehört Kaliningrad zu Russland?

Kaliningrad gehörte jahrhundertelang zu Preußen. Die Stadt hieß seinerzeit auf Deutsch Königsberg. Von 1525 bis 1701 war dies die Hauptstadt des Herzogtums Preußen, anschließend die Provinzhauptstadt von Ostpreußen.

Im Zweiten Weltkrieg eroberte die Rote Armee die Region. Sie gehörte deshalb nach dem Krieg zur Sowjetunion, Russland benannte die Stadt schließlich in Kaliningrad um. Nach dem Ende der Sowjetunion in den 1990er-Jahren wurden die baltischen Staaten und Polen unabhängig. Kaliningrad blieb unter russischer Kontrolle. Seitdem hält Russland die Exklave Kaliningrad zwischen Polen und Litauen.

Mehr: Liveblog zum Krieg zwischen Russland und der Ukraine - alle Entwicklungen