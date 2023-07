 Russlands Feldzug : „Die Ukraine braucht den Seeweg dringend“ – Was das Ende des Getreidedeals bedeutet

Das Getreideabkommen läuft in der Nacht zu Dienstag aus. Experten rechnen mit massiven Folgen für die globale Nahrungsmittelversorgung – und für die Ukraine selbst.

Das Auslaufen des Abkommens ist auch für die ukrainischen Landwirte eine Hiobsbotschaft. (Foto: AP) Getreideernte in der Ukraine

Riga, Genf Mehrfach war der Getreidedeal verlängert worden, damit die Ukraine trotz des Krieges zumindest in begrenztem Umfang Agrargüter per Schiff exportieren konnte. Doch nun wird die Abmachung in der Nacht zu Dienstag wohl endgültig auslaufen.

Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte am Montag, Moskau kehre erst dann zur Erfüllung der Vereinbarung zurück, wenn alle Forderungen Russlands für die Ausfuhr russischen Getreides erfüllt seien. Die Hoffnung, dass es in letzter Sekunde noch zu einer Einigung kommt, sind allerdings gering.

Das knapp ein Jahr alte Abkommen ermöglichte die sichere Verschiffung von Getreide aus der Ukraine über das Schwarze Meer. Moskau hatte im Gegenzug zuletzt deutliche Erleichterungen bei den Sanktionen für seine Dünge- und Lebensmittelexporte gefordert, unter anderem bei Versicherungen, Fracht und der Finanzierung.

Außerdem forderte der Kreml, die staatliche Landwirtschaftsbank von den Sanktionen des Westens zu befreien und wieder an das Swift-Zahlungssystem anzuschließen, um Geschäfte abwickeln zu können.