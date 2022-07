Sachalin 2 Russland droht Japan indirekt Enteignung an

Japan hat trotz weltweiter Sanktionen gegen Russland an seinen Gas-Projekten in Sibirien festgehalten. Das war wohl ein Fehler: Putin will die Beteiligungen offenbar konfiszieren.

Japan will seine Gasprojekte auf der russischen Insel Sachalin nur ungern auf Eis legen. (Foto: Reuters) Tanker mit Flüssiggas

Tokio Russlands Präsident Wladimir Putin geht offenbar auf Konfrontationskurs zu Japan. Nachdem der Kremlherrscher zuletzt den Gaszufluss nach Europa gedrosselt hatte, nimmt er sich nun die japanischen Gasprojekte auf der sibirischen Insel Sachalin vor. Am Donnerstag ordnete Putin mit einem Präsidentenerlass an, dass die Vermögenswerte des Projekts Sachalin-2, einem Erdöl- und Erdgasentwicklungsprojekt, ohne Entschädigung an ein neu gegründetes russisches Unternehmen übertragen werden.

Dieser Schritt weckt in Japan Befürchtungen, dass die beiden japanischen Investoren und Projektteilnehmer, die Handelshäuser Mitsui und Mitsubishi, von dem Projekt ausgeschlossen werden könnten. Gleichzeitig wächst die Sorge, dass Japan wie zuvor schon im Iran strategische Rohstoffinvestitionen an China verlieren könnte – sowie dass ein Lieferstopp von Flüssiggas aus dem Sachalin-Projekt die akute Stromknappheit zu Hause verschärft. Japan müsste dann noch stärker mit Deutschland und anderen europäischen Ländern am Weltmarkt um Flüssiggas konkurrieren.