Sahelzone Putsch in Niger hat Macron kalt erwischt

Nach dem Militärputsch steht für Frankreich in der früheren Kolonie nicht nur sicherheitspolitisch viel auf dem Spiel. Es geht auch um eine wichtige Ressource für die Energieversorgung.

Ein Demonstrant hält vor der französischen Botschaft in Niamey ein Plakat mit der Aufschrift "Frankreich tötet im Niger" hoch. (Foto: IMAGO/ABACAPRESS) Antifranzösische Proteste im Niger

Paris Die Reaktion aus Paris auf die Ausschreitungen vor der französischen Botschaft in Nigers Hauptstadt Niamey am Wochenende war deutlich: Präsident Emmanuel Macron „werde keine Angriffe auf Frankreich und seine Interessen dulden“, teilte der Élysée-Palast mit. Jeder Angriff auf Frankreichs Staatsbürger, Diplomaten und Einrichtungen werde „sofort und unnachgiebig“ beantwortet.

Die Demonstranten in Niamey riefen Berichten zufolge „Nieder mit Frankreich“, rissen das Schild der Botschaft ab und legten ein Feuer.

Macrons Regierung unterstützt den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum, den das Militär in der vergangenen Woche entmachtet hatte.

Für Frankreich steht viel auf dem Spiel: Nach den Putschen in Mali und Burkina Faso setzte Paris auf den Niger als letzten Stabilitätsanker in der Sahelzone, um die Bedrohung durch Islamisten und den zunehmenden Einfluss Russlands in der instabilen Region einzudämmen. Dazu kommt, dass Niger ein wichtiger Uranlieferant für die französischen Atomkraftwerke ist.