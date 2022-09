Sanktionen EU-Außenminister einigen sich auf achtes Sanktionspaket gegen Russland

Die EU will ein neues Sanktionspaket vorbereiten. Darauf einigten sich die Außenminister der 27 EU-Staaten bei einem Treffen am Rande der UN-Konferenz in New York.

Der EU-Außenbeauftragte verkündet das achte Sanktionspaket gegen Russland bei der UN-Generalversammlung in New York. (Foto: imago/Pacific Press Agency) Josep Borrell Die EU will mit neuen Sanktionen gegen Russland auf dessen Teilmobilmachung im Krieg gegen die Ukraine reagieren. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte dazu, die Ankündigung des russischen Präsidenten zeige Panik und Verweiflung. „Es ist klar, dass Russland versucht, die Ukraine zu zerstören", erklärte Borrell gegenüber Reportern am Mittwochabend nach einem Sondertreffen der EU-Außenminister am Rande der UN-Generalversammlung in New York. „Wir werden neue restriktive Maßnahmen sowohl auf persönlicher als auch auf sektoraler Ebene ergreifen." Dies solle in Abstimmung mit den internationalen Partnern geschehen. Die neuen Sanktionen zielten auf bedeutende Sektoren der russischen Wirtschaft, wie etwa den Technologie-Sektor, und Personen, die für den Angriffskrieg gegen die Ukraine verantwortlich seien. Zudem sagte Borrell, dass die Ukraine weitere Waffen erhalten solle. Details nannte er nicht. Beschluss für neue Sanktionen nach Putins Teilmobilmachung Das informelle Treffen der EU-Außenminister fand wenige Stunden nach Wladimir Putins Ankündigung der ersten russischen Kriegsmobilisierung seit dem Zweiten Weltkrieg statt. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hatte die EU-Außenminister auf ihrem Treffen über die Situation in der Ukraine informiert.

> Lesen Sie auch: So reagiert Präsident Biden auf Putins Teilmobilmachung Die Minister einigten sich daraufhin, ein achtes Sanktionspaket vorzubereiten. Die Beschlüsse sollen jedoch zu einem späteren Zeitpunkt bei einem formellen Treffen gefasst werden. Es sei darum gegangen, nach Putins Rede eine kraftvolle Botschaft zu senden, sagte Borrell. Das nächste formelle Treffen der EU-Außenminister soll Mitte Oktober stattfinden. Dann könnte das achte Sanktionspaket formalisiert werden. Mehr: Bundesweite Razzia gegen Oligarchen – Ermittler durchsuchen Villa am Tegernsee Hinweis an die Redaktion >> dpa

