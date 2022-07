Sanktionen EU gibt im Transit-Streit nach: Russland darf zivile Güter nach Kaliningrad bringen

Riga, Brüssel Russland darf wieder sanktionierte Güter durch Litauen in seine Exklave Kaliningrad befördern. Das geht aus einem Dokument hervor, das die Europäische Kommission am Mittwochnachmittag veröffentlicht hat. Damit soll der Streit um den Gütertransit zwischen dem russischen Kernland und Kaliningrad entschärft werden.

Die Spannungen hatten zuletzt zugenommen. In Berlin und Brüssel wuchs die Sorge vor einer unkontrollierten Eskalation. Hintergrund ist die Entscheidung der litauischen Regierung, den Warenverkehr über ihr Land einzuschränken. Moskau hatte daraufhin mit „praktischen Vergeltungsmaßnahmen“ gedroht.

Die sogenannte Guidance der EU-Kommission stellt nun klar, dass Russland sanktionierte Waren wie Zement, Stahl oder Alkohol per Bahn in sein Ostseegebiet liefern darf, sofern die Mengen den Durchschnitt der vergangenen drei Jahre nicht auffällig überschreiten. Über die Straße sollen keine sanktionierten Güter transportiert werden dürfen. Zudem dürfen auch per Bahn keine Güter transportiert werden, die militärisch genutzt werden können. Litauen darf die Einhaltung dieser Regeln kontrollieren und die Transporte gegebenenfalls stoppen.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich zeigte sich erleichtert, dass der Konflikt entschärft werden soll. „Die Empfehlung der Kommission begrüße ich“, sagte er dem Handelsblatt. „Ein Handelsstreit um Kaliningrad wäre ein Spiel mit dem Feuer.“ Die EU müsse vermeiden, „neue Konflikte“ zu schüren, und stattdessen „zu einer Deeskalationsdynamik finden“. Mützenich betonte: „Den Transitverkehr zwischen zwei russischen Gebieten einzuschränken war nicht die Absicht unserer Sanktionen.“

Die Region Kaliningrad gehört zu Russland, liegt aber zwischen Polen und Litauen an der Ostsee. Eine direkte Landverbindung zum Rest des Staates gibt es nicht. Daher hatte die Entscheidung Litauens von Mitte Juni, die Durchfahrt sanktionierter Waren auf dem Weg in die Exklave zu beschränken, zu Protesten und Drohungen aus Moskau geführt.

Die litauische Regierung berief sich dabei auf Vorgaben im Rahmen des vierten EU-Sanktionspakets und argumentierte, nur umzusetzen, was auf EU-Ebene gemeinschaftlich beschlossen worden war. Die Regierung betonte zudem, ihr Vorgehen mit der Kommission abgestimmt zu haben.

Verhandlungen zogen sich in die Länge

Moskau hingegen bezeichnete die Beschränkungen als „illegal“ und berief sich dabei auf das Partnerschaftsabkommen zwischen der EU und Russland von 1994. Um den Streit zu schlichten und eine mögliche Eskalation zu verhindern, wollte die EU-Kommission ihre Klarstellung ursprünglich schon vor dem 10. Juli veröffentlichen, da Litauen die Beschränkungen an diesem Stichtag auf weitere Warengruppen ausgeweitet hatte. Doch die Verhandlungen dauerten länger als erwartet.

Diplomatisch handelte es sich bei der Entscheidung der Europäischen Union um einen Drahtseilakt. Es galt, einerseits eine mögliche Aggression Russlands zu verhindern und andererseits Litauen als EU- und Nato-Mitgliedstaat nicht öffentlich zu brüskieren.

Inhaltlich ist das Dokument nun im Sinne der Bundesregierung. Insbesondere Deutschland hatte auf die neuen Leitlinien gedrungen. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte sich persönlich dafür ausgesprochen, den Warenverkehr nach Kaliningrad von den Sanktionen auszunehmen.

Die EU-Komission will den Transit-Streit mit Moskau nicht eskalieren lassen. (Foto: AP) EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

Viele Staaten in Osteuropa dürften die Einigung hingegen mit Sorge betrachten. Im Vorfeld der Entscheidung sagte ein osteuropäischer Diplomat, dass es falsch sei, jetzt nachzugeben. „Putin lässt sich nur durch Stärke beeindrucken“, erklärte er. Im Baltikum und in Osteuropa fürchtet man, dass Europa durch Druck auf einzelne Mitgliedstaaten von Russland erpressbar wird. „Wenn wir Schwäche zeigen, kommt er gleich mit der nächsten Forderung“, sagte der Diplomat. Auf keinen Fall dürfe die EU den Eindruck erwecken, als lasse sie es zu, dass Russland einzelne Mitgliedstaaten unter Druck setze.

Die litauische Premierministerin Ingrida Simonyte wollte sich zu der Einigung bislang nicht äußern. Sie erklärte aber, die EU-Kommission werde noch in dieser Woche neue Richtlinien veröffentlichen, wobei sie hinzufügte, dass es sich bei den Guidelines nicht um eine gemeinsame Vereinbarung zwischen Litauen und der Kommission handele.

Das litauische Außenministerium begrüßte am Mittwochabend in einer Erklärung die Leitlinien der Kommission und sagte, das Land werde „die Positionen und Einschätzungen“ seiner Partner nicht ignorieren. Zugleich räumte das Ministerium ein, dass die neuen Leitlinien „den ungerechtfertigten Eindruck erwecken könnten, dass die transatlantische Gemeinschaft ihre Position und Sanktionspolitik gegenüber Russland aufweicht“.

„Wir sind uns bewusst, dass eines der Ziele des Kremlregimes darin besteht, unsere transatlantische Einheit zu spalten, Misstrauen zu schaffen und Zwietracht unter den Verbündeten zu säen“, heißt es in der Mitteilung. Litauen werde aber „der transatlantischen Partnerschaft treu bleiben und weiterhin an einer einheitlichen und koordinierten EU-Sanktionspolitik festhalten“.

