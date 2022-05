Sanktionen Mit diesem Kniff will die EU-Kommission das Vermögen russischer Oligarchen beschlagnahmen lassen

Brüssel, Frankfurt Die Vermögen russischer Oligarchen könnten nach dem Willen der EU-Kommission einfacher beschlagnahmt werden, wenn sie EU-Sanktionen unterlaufen. Die bisherige Gesetzgebung in den verschiedenen EU-Ländern sei fragmentiert, erklärte der EU-Kommissionsvize Margaritas Schinas: „Wir fangen nur die kleinen Fische, während die großen Haie Wege finden, um zu entkommen.“ Derzeit unterlaufen kremlnahe russische Milliardäre die Sanktionen bislang etwa dadurch, dass sie Jachten in internationale Gewässer bringen oder Vermögen auf andere Eigentümer übertragen.

Die Behörde legte am Mittwoch zwei Vorschläge vor, um die Vermögen einzukassieren. Erstens will sie das Umgehen von Sanktionen EU-weit als Straftat einstufen und so sicherstellen, dass ein Verstoß in allen Mitgliedstaaten verfolgt und bestraft werden kann. Bisher behandeln einige EU-Länder die Umgehung nur als kleineres Vergehen. Die Strafen sind entsprechend gering.

Das Strafrecht ist jedoch eine nationale Kompetenz. Deshalb argumentiert die Kommission, dass es sich um ein grenzüberschreitendes Problem handelt und eine EU-Vorgabe erfordere. Der Vorschlag benötigt dafür die einstimmige Akzeptanz der 27 Mitgliedstaaten, bevor die Kommission eine entsprechende Richtlinie vorlegen kann.

Zweitens plant die Brüsseler Behörde, die Richtlinie zur Vermögensabschöpfung und Beschlagnahmung zu verschärfen. Sie orientiert sich dabei an Gesetzen gegen die Mafia in Italien. Künftig würde schon der Verdacht ausreichen, dass ein Vermögen kriminell erworben wurde, um es zu beschlagnahmen. Ein Gericht soll dann anordnen, das Vermögen in diesem Fall zu konfiszieren – auch ohne ein rechtskräftiges Urteil gesprochen zu haben.

Auch bei eingefrorenen Vermögen ist geplant, die Hürden zu senken. Strafverfolgungsbehörden könnten Vermögenswerte schneller verkaufen, um einen Wertverlust zu verhindern. In der Debatte über den Wiederaufbau der Ukraine werden diese eingefrorenen russischen Vermögen seit Tagen als mögliche Finanzierungsquelle genannt. Die rechtlichen Hürden sind hoch, weil in westlichen Ländern der Schutz des Privateigentums gilt.

Hat Russland seine Währungsreserven in Sicherheit gebracht?

Ob die Kommissionsvorschläge dazu führen, dass mehr Vermögenswerte beschlagnahmt werden können, ist daher fraglich. Der Europaabgeordnete Markus Ferber (CSU) sprach von „Symbolpolitik“ und warnte: „Wenn wir jetzt anfangen, die Vermögenswerte russischer Privatbürger zu konfiszieren, und Gerichte in ein paar Monaten diese Entscheidungen alle wieder revidieren, ist der Schuss gehörig nach hinten losgegangen.“

Um die rechtlichen Probleme zu umgehen, erwägen die Europäer, die Kanadier und die Amerikaner, den Oligarchen ein Angebot zu machen: Geld gegen Luxusleben. Die ultrareichen Russen könnten sich von den Sanktionen freikaufen. Das Geld würde für den Wiederaufbau der Ukraine genutzt – und die Oligarchen könnten wieder die Annehmlichkeiten des westlichen Lebensstils genießen. Die Gespräche darüber befinden sich allerdings noch am Anfang. Vergangene Woche wurde das Thema auf dem Treffen der G7-Finanzminister in der Nähe von Bonn erstmals diskutiert.

Bisher wurden europaweit seit Beginn des Ukrainekriegs rund zehn Milliarden Euro an privaten russischen Vermögenswerten eingefroren. Im besten Fall könnte ein Teil dieser zehn Milliarden Euro konfisziert werden – nämlich der, bei dem der Verdacht auf eine Straftat vorliegt. Für den Wiederaufbau der Ukraine, für den hunderte Milliarden Euro benötigt werden, wäre das nur ein kleiner Teil.

Hinzu kommen die eingefrorenen Währungsreserven der russischen Zentralbank. Allerdings wissen die G7-Staaten bisher nicht genau, wie viel eigentlich auf westlichen Konten liegt. Die in der Diskussion oft genannte Zahl von 300 Milliarden Dollar stammt aus einer Kalkulation der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich aus dem Sommer 2021. Es könnte sein, dass die russische Regierung einen Teil der Ersparnisse vor der Invasion in Sicherheit gebracht hat.

Laut EU-Kommission lagern in der EU insgesamt rund zwanzig Milliarden Euro an russischen Währungsreserven. Diese Angabe basiert auf den Meldungen der nationalen Notenbanken, die in Brüssel eingehen. Denn die Reserven liegen in der Regel bei den nationalen Notenbanken, also zum Beispiel bei der Banque de France oder der Bundesbank. Dort sind sie in Staatsanleihen des jeweiligen Landes investiert.

Laut den Statistiken der russischen Notenbank lagen Anfang 2021 rund zehn Prozent der eigenen Reserven in Deutschland. Allerdings liegt bei der Bundesbank momentan fast nichts mehr, heißt es in Frankfurter Finanzkreisen. Offenbar hat Russland also schon vor dem Inkrafttreten der Sanktionen Geld abgezogen. Denkbar ist, dass ein Teil auch bei privaten Banken liegt.

Bislang hat die Bundesbank Reserven anderer Notenbanken nur eingefroren, aktuell zum Beispiel auch von der afghanischen Notenbank. Die Reserven zu beschlagnahmen, wäre kompliziert. Bislang fehlt dafür eine Rechtsgrundlage. Auch in den USA ist es derzeit illegal, ausländische Währungsreserven zu beschlagnahmen, solange sich das Land nicht selbst im Krieg befindet.

Dennoch sprechen sich mehrere EU-Regierungen nun dafür aus, die Zentralbankreserven für den Wiederaufbau in der Ukraine zu verwenden. Auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) ist „offen“ für einen solchen Schritt.

Experten sind jedoch skeptisch: Erstens sei der Nutzen fraglich, argumentieren Joshua Kirschenbaum und Nicolas Véron vom Brüsseler Thinktank Bruegel in einem Blog. Das militärische Kräfteverhältnis zwischen Russland und der Ukraine werde dadurch überhaupt nicht berührt. Auch seien die EU und die USA nicht so knapp bei Kasse, dass sie die aktuellen Ausgaben für die Ukraine nicht aus ihren eigenen Haushalten stemmen könnten.

Entscheidend ist jedoch das Prinzip, schreiben Kirschenbaum und Véron. Der Westen mache sich moralisch angreifbar: „Glaubwürdig für eine regelbasierte Ordnung einzustehen, ist mehr wert, als die Milliarden, die man durch die Beschlagnahmung von Russlands Geld gewinnt.“ Diese Zweifel beschäftigen auch die Bundesregierung. Die Beschlagnahmung des russischen Zentralbankvermögens könnte ein Tabubruch sein. Andere Länder könnten künftig zu ähnlichen Methoden greifen und damit deutschen Interessen schaden.

In der EU gibt es daher auch erste Gedankenspiele, einen Deal mit der russischen Notenbank zu machen: So könnte die EU einen Teil der Reserven zurückgeben, wenn Russland zustimmt, dass die EU den Rest für den Wiederaufbau in der Ukraine verwendet.

