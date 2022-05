Sanktionen Von der Leyen will „vollständiges Einfuhrverbot“ für russisches Öl und umreißt Milliardenhilfe für Ukraine

In ihrem sechsten Sanktionspaket will die EU-Kommission die Sberbank mit Strafmaßnahmen belegen. Auch gegen die Täter von Butscha geht sie vor.

Die EU-Kommissionschefin stellt vor dem EU-Parlament das sechste Sanktionspaket gegen Russland vor. (Foto: dpa) Ursula von der Leyen

Brüssel Die Europäische Union schlägt ein „vollständiges Einfuhrverbot für sämtliches russisches Öl“ vor. Das kündigte Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Mittwoch im EU-Parlament in Straßburg an.

Egal „ob Seeweg oder Pipeline, ob Rohöl oder raffiniert“ – künftig soll Russland kein Öl, kein Benzin und kein Diesel mehr nach Europa verkaufen können. Bisher war die EU vor Öl-Sanktionen zurückgeschreckt, zu groß war die Befürchtung vor einer Schwächung der europäischen Wirtschaft.

Von der Leyen ging auf diese Sorge ein. „Machen wir uns nichts vor: Das wird nicht einfach. Einige Mitgliedstaaten hängen erheblich von russischem Öl ab“, sagte sie. Deshalb sieht der Boykott lange Übergangsfristen vor.

Russische Rohöllieferungen sollen innerhalb von sechs Monaten auslaufen, raffinierte Importe wie Benzin und Diesel bis Jahresende. Von der Leyen erläuterte: „Auf diese Weise maximieren wir den Druck auf Russland und halten gleichzeitig Kollateralschäden für uns und unsere Partner weltweit möglichst gering.“

