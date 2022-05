Sanktionen Wie Russland gegen den Niedergang seiner Ölindustrie kämpft

Die Ölindustrie Russlands steckt schon ohne einen EU-Boykott in einer tiefen Krise. Nun versucht Moskau den Absatz nach Asien umzulenken – doch das droht zu scheitern.

Bisher ist Russland nach den USA und Saudi-Arabien drittgrößter Rohölproduzent. Doch es könnte in diesem Jahr einen Rückgang um bis zu 17 Prozent geben. (Foto: imago images/ITAR-TASS) Ölraffinerie des Konzerns Yukos in Tomsk

Berlin Russland könne sein Öl weltweit verkaufen und sei deshalb immun gegen westliche Sanktionen – das behauptet der Kreml seit Wochen. Und auch Kritiker der geplanten europäischen Strafmaßnahmen führen an, Kremlchef Wladimir Putin werde im Falle eines Boykotts die Verkäufe einfach nach Indien, China und anderswo hin umleiten.

Doch die Probe aufs Exempel hat Moskau bisher nicht bestanden: In der Woche nach Ostern sind die russischen Ölexporte um weitere 26,4 Prozent auf 3,63 Millionen Barrel pro Tag eingebrochen. Das geht aus Datenbanken von Analysten hervor, die die Wirtschaftsagentur Bloomberg ausgewertet hat.

Europa nimmt inzwischen deutlich weniger ab. So wird am Spotmarkt kein russisches Öl mehr gekauft. Der staatliche Pipelinemonopolist Transneft hat nun sogar die russischen Ölkonzerne aufgefordert, nur noch so viel Rohöl anzuliefern, wie zuletzt verkauft werden konnte.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen