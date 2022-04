Sanktionsfolgen Russland steht vor der schlimmsten Wirtschaftskrise seit dem Zerfall der Sowjetunion

Das Bruttoinlandsprodukt Russlands wird Prognosen zufolge um zehn Prozent einbrechen. Die Abwanderung von Fachkräften und das Ausbleiben von Investitionen belastet langfristig.

Berlin, Brüssel Es ist ein erstaunliches Comeback, zumindest auf den ersten Blick: Die russische Währung notiert fast wieder auf dem Kurs, zu dem sie vor dem russischen Überfall auf die Ukraine gehandelt wurde.

„Rubel macht Sanktionsverluste fast vollständig wett“, lautete die Schlagzeile, die am Donnerstag über die Ticker lief. Auch die Börse in Moskau hat wieder geöffnet, der Aktienmarkt hat sich stabilisiert. Die Papiere des russischen Energiekonzerns Gazprom legten am Donnerstag zweistellig zu.

Trotz der umfassenden, inzwischen mehrmals verschärften Sanktionen, die Europäer und Amerikaner gegen Russland verhängt haben, um das Regime für den brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu bestrafen, scheinen Finanzdaten die Widerstandskraft der russischen Wirtschaft zu belegen. Im Westen wirft das die Frage auf: Verpuffen die Sanktionen? Hat Putin Europa und die USA überlistet?

In der Öffentlichkeit wird darüber mit wachsender Sorge diskutiert, doch die politischen Entscheidungsträger in Brüssel und Washington geben sich gelassen.

