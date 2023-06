 Saporischschja: Russland bereitet angeblich Anschlag auf Atomkraftwerk vor

Ein Atomkraftwerk als Geisel? Laut Ukraine bereitet Russland die Sprengung der Reaktorblöcke in Saporischschja vor. Die Strahlung könnte bis nach Mitteleuropa getragen werden.

Das Kraftwerk Saporischschja steht unter russischer Kontrolle. (Foto: dpa) Ein Block des AKW

Berlin, Brüssel Die Ukraine warnt vor einem Anschlag auf Europas größtes Atomkraftwerk (AKW) in Saporischschja. „Leider ist die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit für die bestehende russische Bedrohung im Kernkraftwerk Saporischschja immer noch unzureichend“, sagte Präsident Wolodimir Selenski bei seiner Ansprache Anfang dieser Woche.

Das Kraftwerk steht unter russischer Kontrolle. Die Besatzer hätten den Kühlteich des AKW vermint und mit Sprengstoff beladene Fahrzeuge zu vier der sechs Kraftwerksblöcke gefahren, meldete der ukrainische Militärgeheimdienst laut den Analysten des „Institute for the Study of War“ (ISW). Eine Sabotage des Kraftwerks könnte demnach zwar der russischen Seite im Krieg mehr schaden als der ukrainischen. Dennoch hält das ISW einen Anschlag nicht für ausgeschlossen.

Selenski sagte, die westlichen Partner der Ukraine hätten alle verfügbaren Geheimdienstinformationen über die russischen Pläne für das AKW erhalten: „Wir müssen ganz konkrete Maßnahmen ergreifen, und zwar alle gemeinsam in der Welt, um jegliche Strahlungsvorfälle zu verhindern.“