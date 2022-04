Sarmat-Raketen Putin droht dem Westen mit neuer Atomwaffe – doch die USA winken ab

Start der Sarmat-Rakete in Plesetsk

Berlin Nach dem Test einer neuen nuklearen Interkontinentalrakete hat der russische Präsident Wladimir Putin klare Drohungen an den Westen gesandt: Die „wirklich einzigartige Waffe“, wie Putin die Sarmat genannte Rakete bezeichnete, werde „diejenigen, die in der Hitze einer aggressiven Rhetorik versuchen, unser Land zu bedrohen, zum Nachdenken bringen“. Russlands Gegner müssten sich ihr Verhalten gegenüber Moskau nun „zweimal überlegen“.

Dmitri Rogosin, Chef der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos, bezeichnete den Test in einem Post als „Geschenk für die Nato“. Die Fabrik, in der die Sarmat-Raketen gebaut werden, gehören zur staatlichen Roskosmos-Gruppe.

Das Geschoss wurde am Mittwoch laut einem Bericht des russischen Staatsfernsehens vom Weltraumbahnhof Plesetsk im Nordwesten Russlands abgefeuert und soll dann Ziele auf der Kamtschatka-Halbinsel im Fernen Osten des Landes getroffen haben. Putin behauptete, die Sarmat-Rakete sei „unvergleichbar, und es wird auf der Welt auch für lange Zeit nichts Vergleichbares geben“. Sie werde „das Kampfpotenzial unserer Streitkräfte stärken“.

Die mit mehreren Nuklearsprengköpfen bestückbare Sarmat ist nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums die leistungsstärkste Rakete, mit einer weltweit einmaligen Reichweite von 18.000 Kilometern trotz mehr als 200 Tonnen Gewicht. Sie könne alle bestehenden und zukünftigen Raketenabwehrsysteme überwinden. Ob das stimmt, lässt sich nicht überprüfen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Das US-Verteidigungsministerium teilte mit, Russland habe ordnungsgemäß den Abschuss der Rakete angekündigt. Der Test werde als Routine und nicht als eine Bedrohung der USA gewertet.

Lesen Sie auch:

Auffällig ist indes, dass Putin und sein Umfeld seit Wochen immer wieder einen möglichen Einsatz von Atomwaffen andeuten und damit laut westlichen Regierungskreisen Angst verbreiten wollten. Ziel dieser Propaganda könnte sein, EU-Regierungen von Waffenlieferungen an die Ukraine abzuhalten – aus Sorge, dann von Russland angegriffen zu werden.

Russlands Präsident deutete in den vergangenen Wochen mehrfach einen möglichen Einsatz von Atomwaffen an. (Foto: via REUTERS) Wladimir Putin beobachtet den Raketentest am Bildschirm

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock kritisierte unterdessen die gezielte russische Desinformation und Cyberattacken. Neben Leid und Tod in der Ukraine führe „Russlands nationalistischer Wahn“ zu Spannungen in der Gesellschaft, sagte die Grünen-Politikerin bei ihrem Besuch im lettischen Riga am Mittwoch. „Wir werden unsere Gesellschaften nicht spalten lassen“, betonte sie. Putins Hass und Propaganda setze man Wahrheit und Transparenz entgegen.

Probleme bei der Raketenentwicklung

Zur Wahrheit gehört, dass Putin schon 2018 bei seiner jährlichen Rede zur Lage der Nation vor beiden Kammern des Parlaments die Entwicklung dieser neuen Interkontinentalrakete angekündigt hatte. Dabei wurden mit martialischen Bildern gleich mehrere neue Waffen auf gigantischen Videoleinwänden vorgestellt. Allerdings hieß es damals, die Sarmat-Raketen sollten schon 2021 bei den strategischen Raketentruppen einsatzbereit sein.

Im Dezember indes musste Generaloberst Sergej Karakajew, Befehlshaber der strategischen Raketentruppen, eine weitere Verspätung einräumen. Das erste Regiment werde erst 2022 mit Sarmat-Raketen ausgerüstet. Inzwischen scheinen sie immerhin getestet zu werden. Die Rakete hat ein kurzes aktives Flugsegment, was das Abfangen durch die Luftverteidigungsanlagen erschweren soll.

Mehr: Schlimmer als nach dem Zerfall der Sowjetunion: Russlands Wirtschaft steht vor dramatischen Zeiten