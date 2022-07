Saudi-Arabien Der saudische Kronprinz geht in die Offensive gegen Biden

Tel Aviv Mit seiner Reise nach Saudi-Arabien wollte US-Präsident Joe Biden die Beziehungen zum Land verbessern. Es sollte ermutigt werden, mehr Öl zu fördern, um so für eine Entspannung der Erdölmärkte zu sorgen. Zudem wollte Biden die USA als wichtigen Player im Mittleren Osten zurückmelden. Washington will verhindern, dass China und Russland im Mittleren Osten mehr Einfluss gewinnen.

Tatsächlich kündigte der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman noch während Bidens Besuch an, die maximal mögliche Ölförderkapazität von derzeit 12 auf 13 Million Barrel erhöhen zu wollen. Darüber hinaus habe das Königreich keine extra Kapazitäten mehr, um die Fördermenge noch weiter zu erhöhen, sagte er. Zusagen darüber, tatsächlich mehr Öl zu fördern, machte der Kronprinz aber nicht.

Am Abend des ersten Treffens interessierten sich Journalisten vor Ort jedoch vor allem für eine symbolische Frage: Würde Biden dem saudischen Kronprinzen die Hand geben? Dem mutmaßlich nächsten König des Wüstenreichs also, dem Biden während des Wahlkampfs die Verantwortung für die Ermordung des Journalisten Jamal Kashoggi zugeschrieben hatte? Das Protokoll hatte sich auf einen klugen Kompromiss geeinigt: Es gab keinen Handschlag, wohl aber einen Faustgruß.

Über die erste Begegnung zwischen Biden und dem Kronprinzen gibt es zwei Versionen. Die eine stammt von Biden, der gleich zu Beginn des Treffens mit Mohammed bin Salman, der besser unter dem Kürzel MBS bekannt ist, den Mord an Kashoggi thematisiert haben will.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Der saudische Journalist, der in den USA lebte, war 2018 von einem Killerkommando auf brutalste Weise ermordet und zerstückelt worden. „Ohne Wenn und Aber“ habe er den Kronprinzen darauf angesprochen, habe ihm deutlich gemacht, „was ich damals davon hielt und was ich heute davon halte“. MBS habe jedoch jede Verantwortung zurückgewiesen, meinte Biden bei einer Pressekonferenz. „Er sagte im Grunde, dass er nicht persönlich dafür verantwortlich sei.“

Die zweite Version stammt aus dem Umfeld von MBS. Er sei gegenüber Biden in die Offensive gegangen, heißt es beim vom Saudi-Arabien finanzierten Nachrichtenkanal Al-Arabija unter Berufung auf einen saudischen Regierungsvertreter. Vorfälle dieser Art können überall auf der Welt vorkommen. Die Zeitung warf Biden mehrere Menschenrechtsverletzungen vor, zum Beispiel im Irak oder in Afghanistan. Das könne nur bedeuten, dass „ein Aufzwingen von Werten kontraproduktiv“ sei, zitiert Al-Arabija den Regierungsvertreter.

Biden will „kein Vakuum im Nahen Osten hinterlassen“

MBS soll Biden laut al-Arabija eine Lektion über Moral in der internationalen Politik erteilt haben. Jedes Land habe seine eigenen Werte, die respektiert werden müssten. Wenn die USA nur mit Ländern verhandeln würden, die ihre Werte und Grundsätze zu hundert Prozent teilten, werde es außer den NATO-Staaten keine Länder geben, die mit ihnen verhandeln, fügte MBS hinzu. Die beiden Länder müssten deshalb trotz ihrer Unterschiede koexistieren, meinte er.

Ob Biden sein Reiseziel erreicht hat, die Beziehungen zum Könighaus zu verbessern, wird sich zeigen. Warum das wichtig sei, hatte er in der vergangenen Woche in einem Op-Ed für die Washington Post mit „Stärkung der US-Position im Mittleren Osten“ umschrieben, sowohl gegenüber Moskau als auch gegen Peking.

„Wir müssen der russischen Aggression entgegentreten, uns (zudem) in die bestmögliche Position bringen, um China zu überflügeln, und uns für mehr Stabilität in einer wichtigen Region der Welt einsetzen,“ schrieb Biden. In Riad bekräftigte er diese Ziele: „Wir werden kein Vakuum im Nahen Osten hinterlassen, das Russland oder China füllen könnten“.

>>Lesen Sie auch: Das Ende einer Erzfeindschaft: Saudi-Arabien und Israel rücken zusammen

Auf diese Kampfansage haben sowohl Moskau als auch Peking prompt geantwortet. In den nächsten Tagen will der russische Präsident Wladimir Putin in Teheran Drohnen kaufen, die er gegen Ziele in der Ukraine einsetzen will. Und im chinesischen Außenministerium hieß es noch am Freitag, der Nahe Osten sei „nicht der Hinterhof eines anderen Landes“ und widersprach Biden mit dem Hinweis, dass „es kein Vakuum in der Region“ gebe.

Mord-Vorwurf hin oder her: Biden macht keinen Hehl aus seiner Besorgnis, die Rolle als engster Partner Riads an China zu verlieren. Peking hat die diplomatische Kälte zwischen den USA und Saudi-Arabien nach der Ermordung Kashoggis benutzt, um seine Beziehungen zu Saudi-Arabien auszubauen. Aus der Sicht Riads hat Peking als Verbündeter den Vorteil, dass in China keine unbequemen Fragen zu Menschenrechten gestellt werden.

Zudem ist die Volksrepublik als Handelspartner wichtiger als die USA. China und Saudi-Arabien besiegelten 2016 eine „strategische Partnerschaft“, die mit einer „stabilen langfristigen Zusammenarbeit im Energiebereich“ verbunden ist. Im März dieses Jahres ging Riad noch einen Schritt weiter und kündigte an, einen Teil der Ölverkäufe nicht mehr in US-Dollar, sondern in der chinesischen Währung Renminbi abzuwickeln.

Im Vergleich zu China handeln die USA wenig mit Saudi-Arabien

Der bilaterale Handel mit China wurde im Jahr 2020 auf 65,2 Milliarden Dollar geschätzt. Im Vergleich dazu belief sich der bilaterale Handel zwischen den USA und Saudi-Arabien im selben Jahr auf magere 19,7 Milliarden Dollar. Er wird von den saudischen Ölverkäufen dominiert und von Autos und Flugzeugen, die Saudi-Arabien aus den USA importiert.

Einen Dämpfer erhielt Bidens Hoffnung, dass es zwischen Israel und Saudi-Arabien zu einem Normalisierungsprozess kommen werde. Die Öffnung des saudischen Luftraumes für israelische Airlines wurde als erster Schritt gepriesen. Ein hochrangiger saudischer Minister bezeichnete die Normalisierung der Beziehungen zu Israel zwar als „strategische Option“. Aber er stellte klar, dass eine Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts eine „Voraussetzung“ sei, bevor Riad formelle Beziehungen zu Jerusalem aufnehmen würde.

Angesichts der wachsenden Bedrohung durch den Iran wollen die USA die Saudis weiterhin bei der Selbstverteidigung unterstützen, so Biden. Das Königreich solle befähigt werden, „sein Volk und Hoheitsgebiet gegen externe Bedrohungen“ zu schützen, heißt es in einer gemeinsamen Abschlusserklärung. Diese veröffentlichten das Weiße Haus und das saudische Außenministerium nach dem Treffen von Biden mit dem saudischen König Salman und MBS gemeinsam.

Teherans „Eingriff in interne Angelegenheiten anderer Länder“ und die „Unterstützung von Terrorismus durch bewaffnete Stellvertreter“ müsse aufgehalten werden. Zudem dürfe der Iran nicht an Atomwaffen kommen. Eine konkrete Strategie, wie das verhindert werden soll, wurde aber nicht genannt.

Mehr: Stress am Rohstoffmarkt – Preiseinbruch zeigt Furcht vor Rezession.