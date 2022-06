Saudi-Arabien Niedrige Inflation, Haushaltsüberschüsse, hohes Wachstum: Saudi-Arabien und der Segen des teuren Öls

Saudi Arabiens Wirtschaft floriert wie noch nie. Mit den Öleinnahmen soll der Privatsektor gefördert und die Ökonomie diversifiziert werden.

Im Nordosten von Saudi-Arabien soll bis 2030 auf 25.000 Quadratkilometern die Zukunftsmetropole entstehen. (Foto: Neom) Visualisierung von Neom

Tel Aviv Die Zwillingstürme sollen 500 Meter hoch werden und die Skyline der Planstadt Neom dominieren. Auf mehrere Hundert Milliarden Dollar werden die Baukosten für Neom derzeit geschätzt. Die geplanten weltweit höchsten Zwillingstürme in der Zukunftsstadt spiegeln das wirtschaftliche Selbstbewusstsein Saudi-Arabiens.

Im krassen Gegensatz zur Inflations- und Rezessionsangst in Europa und den USA ist die Stimmung in dem Ölstaat fast ekstatisch. Volkswirtschaftler in Riad revidieren ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum aktuell nach oben. Im zweiten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt um real 9,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Der höchste Wert seit 2011, sagt Hans-Peter Huber, Chief Investment Officer bei Riyad Capital. Für das laufende Jahr erwartet er eine Wachstumsrate von 7,8 Prozent. Der Internationale Währungsfonds (IWF) geht von 7,6 Prozent aus.