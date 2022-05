Scheinwahlen John Lee: Hong Kong hat einen neuen Hardliner

Lee war der einzige Kandidat bei der Scheinwahl in der Finanzmetropole und einer der Unterstützer des drakonischen Nationalen Sicherheitsgesetz.

Lees Wahl galt als sicher. (Foto: AP) John Lee

Peking „Heute ist ein wichtiger Tag“, sagt John Lee bei seiner Rede nach Bekanntgabe des Wahrergebnisses, das ihm zum neuen Regierungschef von Hongkong macht. „Es ist nicht nur ein Wahltag, sondern auch Muttertag ... und auch der Weltlächeltag ... Wir können alle an diesem historischen Tag lächeln.“ Mit Wirkung zum 1. Juli hat Hongkong einen neuen Regierungschef. Und den meisten Bewohnern Hongkongs dürfte wenig zum Lächeln zumute sein.

Mehr als 99 Prozent der rund 1500 Mitglieder eines von der Pekinger Regierung ausgewählten Wahlkomitees stimmten am Sonntag für den von der Zentralregierung abgesegneten – und einzigen - Kandidaten Lee, der damit ab dem 1. Juli die umstrittene Regierungschefin Carrie Lam ablöst. Lam hatte auf eine weitere Kandidatur verzichtet.

Der 64-Jährige gilt als politischer Hardliner und war zuvor Sicherheitsminister und zuletzt Chefsekretär der Regierung in Hongkong. In der Bevölkerung ist Lee alles andere als beliebt. In einer Umfrage des Hongkonger Meinungsforschungsinstituts Hongkong Public Opinion Research Institute zeigten die Bürger zuletzt eine große Unzufriedenheit mit seiner Arbeit als Chefsekretär der Regierung – seine Werte lagen ungefähr auf dem gleichen Niveau wie die von der in der Bevölkerung sehr unbeliebten bisherigen Regierungschefin Carrie Lam.

Doch Lee war von der chinesischen Zentralregierung in Peking als Kandidat eingesetzt worden. Da die Wahl zum Hongkonger Regierungschef nicht demokratisch, sondern mittels Peking-treuer Wahlleute erfolgt, galt die Ernennung von ihm daher trotz schlechter Beliebtheitswerte als gesetzt. Die EU kritisierte das Wahlverfahren. Es sei eine „Verletzung der demokratischen Grundsätze und des politischen Pluralismus“ und ein weiterer Schritt zur Abschaffung des Grundsatzes „Ein Land - zwei Systeme“.

Lee übernimmt Hongkong in einem wirtschaftlich desolaten Zustand

Unter Lees Führung wurden die Demokratieproteste in Hongkong insbesondere im Jahr 2019 brutal niedergeschlagen. Weltweit kritisierten internationale Regierungsvertreter und Menschenrechtsorganisationen den massiven Einsatz von Tränengas, Gummigeschossen und den Einsatz von scharfer Munition gegen die Demonstranten, die für mehr Demokratie in Hongkong monatelang auf die Straßen gegangen waren.

Lee war auch an der Verabschiedung des drakonischen Nationalen Sicherheitsgesetzes beteiligt, das seit 2020 in der Metropole gilt. Das weit auslegbare Gesetz ermöglicht die Festsetzung und Verurteilung von Kritikerinnen und Kritikerin der Regierung Hongkongs oder Peking schon bei dem geringsten Anlass. Ein Bericht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International war bereits im vergangenen Jahr zu dem Schluss gekommen, dass das Gesetz zur Nationalen Sicherheit benutzt werde, um Andersdenkende ins Visier zu nehmen und „Zensur, Schikanen, Verhaftungen und Verfolgungen zu rechtfertigen, die die Menschenrechte verletzen“. Seitdem Inkrafttreten wurden auf Grundlage des Gesetzes mehr als 180 Menschen festgenommen, zahlreiche Medienhäuser mussten schließen.

Die chinesische Sonderverwaltungszone – die einst als die freiheitlichste Metropole in ganz Asien galt - ist in den vergangenen Jahren mittels des Gesetzes durch einen tiefgreifenden Wandel gegangen. Obwohl der Metropole im Süden Chinas bei der Rückgabe der britischen Kronkolonie an Peking ein hohes Maß an Autonomie versprochen worden war, erhöhte die Zentralregierung auf dem chinesischen Festland in den vergangenen zwei Jahren massiv den Griff um Hongkong. So ist die Meinungs- und Pressefreiheit in der einstigen liberalen Stadt auf einem Tiefstand angelangt. Zahlreiche internationale Unternehmen haben ihre Mitarbeiter bereits abgezogen oder Büros verlagert.

Lee übernimmt Hongkong in einem wirtschaftlich desolaten Zustand. Das brutale Vorgehen gegen die Proteste und der Ausbruch des Coronavirus hatten der Wirtschaft schwer zugesetzt. Das Wachstum der Finanzmetropole war im ersten Quartal um vier Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen. Lee versprach, dass er die Wirtschaft wiederbeleben will. Doch Erfahrung damit hat er keine. Seine gesamte berufliche Karriere hat er bei der Hongkonger Polizei verbracht.

