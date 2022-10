Rund ein Fünftel der französischen Tankstellen hatte zuletzt Versorgungsprobleme. Als Ursachen gelten Streiks in mehreren Raffinerien – und ein üppiger Tankrabatt.

Autofahrer stehen an einer Tankstelle im nordfranzösischen Lille in der Schlange. (Foto: dpa) Kraftstoffmangel in Frankreich

Paris Lange Schlangen an Zapfsäulen, wachsender Ärger bei Autofahrern: In Frankreich werden seit einigen Tagen Benzin und Diesel knapp. Mehr als 20 Prozent der Tankstellen hatten nach Angaben des Energieministeriums am Samstag Versorgungsprobleme, in einigen Gegenden vor allem im Norden des Landes lag der Wert bei mehr als 40 Prozent.

Die Meldung passt in eine Zeit, in der Regierungen in ganz Europa vor Gasmangel und Stromausfällen warnen. Doch mit der Energiekrise hat die Lage an den Tankstellen im Nachbarland allenfalls indirekt zu tun – es handelt sich um ein sehr französisches Problem.

Die Regierung in Paris beruhigt mit Aussagen wie jener von Umweltminister Christophe Béchu, dass es keine landesweite Rationierung von Kraftstoff geben werde. In besonders betroffenen Regionen gelten aber sehr wohl bereits Einschränkungen – beispielsweise ein Verbot, Reservekanister aufzufüllen.

Raffinerie-Arbeiter im Streik

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen