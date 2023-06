Scholz bei EU-Gipfel „Unser Ziel ist nicht ein Regierungswechsel in Russland“

Die EU-Regierungschefs sehen Risse in der russischen Führung und geben der Ukraine neue Sicherheitszusagen. Eine verbindliche EU-Garantie ist es aber nicht.

Für den Bundeskanzler zeigte der Wagner-Aufstand, dass es unverantwortlich sei, militärische Gewalt in private Hände zu geben. (Foto: Reuters) Olaf Scholz

Brüssel Nach dem Aufstand der Wagner-Söldner in Russland haben die EU-Regierungschefs ihre Unterstützung der Ukraine bekräftigt. Es sei wichtig, sich jetzt „unterzuhaken“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag auf dem EU-Gipfel in Brüssel. Die EU werde die Ukraine so lange wie nötig unterstützen.

Erstmals hatten die 27 Regierungschefs die Gelegenheit, gemeinsam über die Lage in Russland nach der Wagner-Rebellion gegen Präsident Wladimir Putin zu beraten. Der Aufstand zeige einmal mehr, dass es unverantwortlich sei, militärische Gewalt in private Hände zu geben, sagte Scholz. Nach den „unverzeihlichen“ Verbrechen der Wagner-Truppen in der Ukraine und Afrika bedrohten die Söldner nun auch die Stabilität in Russland.