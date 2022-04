Scholz in Japan Tokio statt Peking: Die erste Asienreise des Kanzlers steht für eine Kurskorrektur

Tokio Bundeskanzler Olaf Scholz verschiebt die Akzente der deutschen Asienpolitik. Die erste Asienreise seiner Amtszeit führt ihn am Donnerstag nicht etwa nach China, sondern nach Japan. Für deutsche Diplomaten ist das ein klares Zeichen für die wachsende Rolle Japans in Berlins Strategie.

Schon die Reiseplanung ist ein Kontrastprogramm. Unter Bundeskanzlerin Angela Merkel war Japan, die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, oft nur Teil eines größeren Asienprogramms. Lange konzentrierte sich Berlin vorrangig auf Deutschlands wichtigsten asiatischen Markt, China. Merkel reiste insgesamt zwölfmal nach China, immer eine große Wirtschaftsdelegation im Schlepptau. In Japan absolvierte sie dagegen nur fünf Besuche.

Nun wird Scholz das Reich der Mitte auf dem Weg nach Japan nur überfliegen. Wann er nach China reist, steht noch nicht fest. Damit sende der Kanzler schon ein Signal, heißt es in Koalitionskreisen.

Der wachsende Großmachtkonflikt zwischen dem Reich der Mitte und den USA und der Ukrainekrieg gehören zu den Gründen. Angesichts der geopolitischen Konflikte machen gemeinsame Interessen die exportorientierten Mittelmächte Deutschland und Japan zu engeren Gesprächs-, Werte- und Strategiepartnern als zuvor, besonders wenn es um wirtschaftliche Sicherheit geht.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Im Gegensatz zu der Situation nach Russlands Annexion der Krim im Jahr 2014 ist Japan dieses Mal ein tragender Teil der Sanktionsfront, erbittet sich jedoch genau wie Deutschland eine Ausnahme: Öl- und Gasexporte. Die Haltung Tokios komme der europäischen am nächsten, heißt es in Koalitionskreisen. Zwei Monate vor dem G7-Gipfel in Deutschland hat Scholz nun die Chance, mit Japans Regierungschef Fumio Kishida das weitere Vorgehen im Ukrainekrieg abzustimmen.

Japan als neuer sicherheitspolitischer Sparringspartner?

Darüber hinaus wird es diplomatischen Kreisen zufolge um die Lieferketten, die steigenden Rohstoffpreise und Chinas aggressivere Expansion in Asien gehen. Außerdem möchte die Bundesregierung die Beziehung zu Japan gern mit einem wichtigen Instrument der deutschen Außenpolitik stärken und Regierungskonsultationen starten. Dabei handelt es sich um regelmäßige Treffen der Regierungschefs und mehrerer Minister. Deutschland pflegt sie in Asien derzeit nur mit China und Indien. Die Idee ist, dass ein derart prominenter politischer Anlass den Ministerien beider Länder Druck macht, konkrete Fortschritte zu präsentieren.

In der Frage der Sanktionen gegen Russland ähneln sich die deutsche und die japanische Position sehr. (Foto: Reuters) Kishida und Scholz zusammen mit US-Präsident Joe Biden beim G7-Gipfel in Brüssel

Japan sei offen für stärkere bilaterale Beziehungen, meint die Sicherheitsexpertin Yoko Iwama. „Japan und Deutschland haben einen besonderen Platz in der freien Welt“, erläutert die Professorin am National Graduate Institute for Policy Studies (Grips). Als sicherheitspolitisches Erbe des verlorenen Zweiten Weltkriegs hätten beide Länder lange gezögert, mehr militärische Verantwortung zu übernehmen – Japan noch stärker.

Deutschland engagierte sich bereits im zerfallenen Jugoslawien und dann in Afghanistan militärisch. Japan hat wegen seiner pazifistischen Verfassung Soldaten bisher nur als Aufbauhelfer entsendet. Mit dem Ukrainekrieg und den wachsenden Spannungen in Asien stünden diese „zivilen Mächte“ nun „vor der dringenden Notwendigkeit, ihren Kurs zu ändern“, urteilt Expertin Iwama.

Japan wie Deutschland wollen nun ihre Militärausgaben schneller erhöhen und suchen mehr Kontakt zueinander als früher. Im vergangenen Jahr fand erstmals ein bilaterales 2+2-Gespräch statt, also ein Treffen der Außen- und Verteidigungsminister beider Länder. Zudem sendete Deutschland die Fregatte „Bayern“ nach Asien, um ein Zeichen für die freie Fahrt auf allen Meeren zu setzen, auch im von China widerrechtlich beanspruchten Südchinesischen Meer. Im Gegenzug flog Japan in diesem April erstmals einen Außenminister zur jüngsten Nato-Tagung ein.

In Zukunft könnten Scholz und Kishida zu sicherheitspolitischen Sparringspartnern werden, meint Iwama. „Ich denke, beide Herren suchen derzeit nach einer neuen Art von Identität, und ich hoffe, dass es eine Art Synergie zwischen ihnen geben wird.“

In einer entkoppelten Welt wächst Japans wirtschaftliche Bedeutung für Deutschland

Japan wird allerdings auch wirtschaftsstrategisch für Deutschland wichtiger in einer Welt, die bei Schlüsselprodukten wie Akkus, Chips und anderen Elektronikteilen in unterschiedliche Liefernetze zu zerfallen droht.

Denn Japan gilt bei Experten neben Korea als einer der möglichen Gewinner im Großmachtkonflikt. Der in Japan ansässige Ökonom Jesper Koll weist schon länger darauf hin, dass die beiden Hightech-Nationen in einer Welt, in der sich der Westen nicht mehr auf China als Lieferant verlassen will, als vertrauenswürdigere Entwicklungs- und sogar Produktionspartner an Gewicht gewinnen.

Die USA haben das bereits seit Längerem erkannt. Der japanische Technikkonzern Panasonic ist der erste Batteriepartner des kalifornischen Elektroautoherstellers Tesla. Im Flugzeugbau sind japanische Konzerne traditionell Hauptlieferanten für den amerikanischen Airbus-Rivalen Boeing. Und Südkoreas starke Akku- und Chipindustrie investiert zig Milliarden Dollar in den USA, um Washington Gefolgschaft zu beweisen.

>> Lesen Sie auch: Verwerfungen im Welthandel: Häfen in Schanghai und Hamburg werden zum Nadelöhr

Nach seinem Treffen mit dem japanischen Regierungschef wird Scholz auf dem deutsch-japanischen Dialogforum der deutschen Außenhandelskammer in Japan eine 20-minütige programmatische Rede halten, deren Inhalt mit Spannung erwartet wird.

Japans Wirtschaft und Politiker sind gut in Asien vernetzt. Viele in Japan ansässige deutsche Unternehmen nutzen daher ihre Niederlassung in Japan, um Zugang zu den Organisationen japanischer Konzerne in Asien zu erhalten.

Die Auslagerung japanischer Fabriken nach China könnte sich teilweise umkehren, auch dank der neuen asiatischen Freihandelszone RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), die am Jahresanfang in Kraft getreten ist. Für Ong Siew-wei, Chefin von Schenker-Seino Japan, dem japanischen Arm des deutschen Logistikunternehmens Schenker, wird die Region durch den Handelsbund in eine Fabrik ohne Grenzen verwandelt, die die Folgen geopolitischer Konflikte abmildern kann. Japans Regierung subventioniert seit dem Ausbruch der Coronapandemie den Wegzug von Fabriken aus China.

Raum zur Stärkung der deutsch-japanischen Wirtschaftsbeziehungen gibt es jedenfalls: Die kleine Schweiz hat insgesamt mehr in Japan investiert als der Export-Europameister. Und in der deutschen Exportrangliste lag Südkorea im Jahr 2020 knapp vor seinem doppelt so großen japanischen Nachbarn.

Atomare Abrüstung als gemeinsames Thema?

Für Japans Ministerpräsidenten Fumio Kishida gibt es ebenfalls weitere Gründe, die Nähe zu Deutschland zu suchen. Zum einen wird Japan nach Deutschland Gastgeberland der G7 sein. Zudem stammt der 64-jährige Altersgenosse von Scholz aus der Stadt Hiroshima, die am 6. August 1945 als erster Ort der Welt von einer Atombombe ausgelöscht wurde. Nukleare Abrüstung ist daher eine Herzensangelegenheit für den Japaner, erklärt Iwama vom Thinktank Grips.

Der japanische Premierminister ist seit vergangenem Jahr im Amt. (Foto: AP) Fumio Kishida

Sie glaubt, dass Kishida in dieser Frage in der deutschen Regierung einen möglichen Verbündeten sieht, besonders vor Japans G7-Präsidentschaft im kommenden Jahr. Kishida wolle das Gipfeltreffen in Hiroshima abhalten. „Täte er dies, bräuchte er irgendeine politische Botschaft für nukleare Abrüstung.“ Deutschland könnte Iwama zufolge dabei helfen, eine neue, wehrhafte Friedensbotschaft für das neue Zeitalter zu entwerfen.

Andere Gesprächspunkte, in denen Japan auf eine Absprache mit Deutschland setzt, sind Klimawandel und Energie. Die G7-Länder müssten eine Alternative zu der größeren Runde der G20 finden, um mit den Entwicklungs- und Schwellenländern in diesen Fragen zusammenzuarbeiten, meint Iwama. Denn die Gruppe funktioniere nicht mehr. „Kishida will in diesem Prozess eine Brücke zwischen Asien und Europa sein“, glaubt die außenpolitische Expertin. Er plant daher in der kommenden Woche eine Reise in asiatische Länder, auf die ein Besuch in Europa folgen könnte.

Mitarbeit: Thomas Sigmund

Mehr: Der tiefe Fall des Yen stellt Japans Geldpolitik infrage