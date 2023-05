Schuldenstreit Das Zittern vor dem US-Zahlungsausfall - diese konkreten Folgen drohen der Wirtschaft und den Märkten

New York, Washington Eine gute Stunde dauerte das Treffen von US-Präsident Joe Biden und dem Spitzen-Republikaner Kevin McCarthy im Weißen Haus. Am Dienstagabend hatten beide zum ersten Mal zu zweit über den Schuldenstreit gesprochen, ohne großen Verhandlungsstab.

Doch erneut kam keine Einigung zustande, was die USA wieder einen Schritt näher an den Staatsbankrott bringt. Das Krisentreffen im kleinsten Kreis zeigte den Ernst der Lage. Denn am Ende kommt alles darauf an, ob sich Biden, der demokratische US-Präsident, und McCarthy, der ranghöchste Republikaner im US-Kongress, einig werden.

Dem Kongress bleiben nur noch wenige Wochen um die Schuldenobergrenze der USA anzuheben. Bereits Anfang Juni droht ein Zahlungsausfall, der in der Geschichte der USA bislang noch nie vorgekommen ist.

Ökonomen warnen davor, dass das monatelange Gezerre um das Schuldenlimit schon jetzt die Wirtschaft belastet. „Wir glauben zwar immer noch, dass eine Einigung möglich ist, aber die Zeit wird knapp“, sagt Nancy Vanden Houten vom Wirtschaftsinstitut Oxford Economics.

Sollte die US-Regierung ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen, könnten die USA in eine Rezession rutschen und die globalen Finanzmärkte in Mitleidenschaft ziehen.

Warum die aktuelle Phase im Schuldenstreit so riskant ist und welcher Schaden jetzt schon angerichtet werden kann: Dazu haben wir die wichtigsten Fakten im Überblick.

1. Welche Folgen drohen, wenn es nicht zu einer Einigung kommt?

Weil die US-Regierung mehr ausgibt, als sie einnimmt, muss die Schuldenobergrenze regelmäßig angehoben werden. Derzeit liegt sie bei 31,4 Billionen US-Dollar, nur der US-Kongress kann sie anheben. Republikaner und Demokraten verfolgen unterschiedliche Interessen und konnten sich bislang nicht darauf einigen.

Ist das Finanzministerium nicht mehr in der Lage, zusätzliches Geld zu leihen, geraten die USA mit ausstehenden Krediten in Verzug, es droht ein Staatsbankrott. Experten warnen, dass die US-Wirtschaft in solch einem Fall acht Millionen Arbeitsplätze verlieren und in eine Rezession rutschen würde. Schon ein kurzer Zahlungsausfall würde immensen Schaden anrichten, heißt es in einer Analyse des Weißen Hauses.

US-Finanzministerin Janet Yellen schätzt, dass das „Datum X“ - der Zeitpunkt, an dem ihr Ministerium nicht mehr über genügend Barmittel verfügt - bereits am 1. Juni erreicht sein wird. Die Analysten von Goldman Sachs gehen von einem etwas späteren Termin, dem 8. oder 9. Juni, aus. Oxford Economics glaubt sogar, dass das Finanzministerium einen akuten Zahlungsausfall noch bis zum 15. Juni aufschieben könne.

Allerdings müsste die US-Regierung schon vor diesem Datum Auszahlungen für Veteranen sowie für die Sozial- oder Gesundheitsversicherung von Millionen Bürgern einfrieren, um die Kasse zu schonen.

Kleinunternehmer fürchten deshalb eine „Katastrophe“ für die Wirtschaft, weil nicht nur die Menschen betroffen wären, die auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind und diese nicht mehr bekommen, „sondern auch die Supermärkte, in denen sie einkaufen und die Restaurants, in denen sie essen gehen“.

Kombiniert mit Inflation und Rezessionsängsten könnte das „der US-Wirtschaft einen schweren Schlag versetzen“, so Oxford Economics.

2. Was sind die expliziten Folgen für die Märkte?

Die Investoren an den globalen Finanzmärkten machen sich schon lange Sorgen über einen Zahlungsausfall, auch wenn die Stimmung an der Wall Street in den vergangenen Tagen noch überraschend optimistisch war. Da ein Zahlungsausfall der USA noch nicht vorgekommen ist, sind genaue Prognosen nicht möglich.

Ökonomen und Analysten haben in den vergangenen Monaten jedoch mit ungewöhnlich drastischen Worten vor einem solchen Szenario gewarnt. „Ein Zahlungsausfall wäre ein katastrophaler Schlag für die ohnehin schwache Wirtschaft. Die globalen Finanzmärkte und und die Wirtschaft würden aus den Fugen geraten, und selbst wenn eine schnelle Lösung gefunden würde, würden die Amerikaner wahrscheinlich für Generationen für diesen Zahlungsausfall bezahlen“, sagte Mark Zandi, Chefökonom der Ratingagentur Moodys im März in einer Kongressanhörung.

Zuvor hatte er ein Scheitern der Verhandlungen bereits als „finanziellen Armageddon“ bezeichnet. Zandi rechnet wie viele andere Ökonomen und Analysten damit, dass die Märkte einbrechen und die Wirtschaft in einer Rezession fallen werde. US-Staatsanleihen galten lange Zeit als risikofrei und das relative Risiko anderer Vermögenswerte wurde an ihnen gemessen. Die plötzliche Erkenntnis, dass Staatsanleihen doch nicht so risikoarm sind, würde einen breiten Domino-Effekt auslösen.

Die Finanzierungskosten für den Staat würden steigen. Sollten die Ratingagenturen wie angekündet die Bonität der USA herabstufen, würden auch Unternehmensanleihen abgestuft. Damit würden sich die Finanzierungskosten für die Unternehmen verteuern.

3. Welche Erfahrungen gibt es aus der Vergangenheit?

Seit dem Zweiten Weltkrieg hat der Kongress 102 Mal die Schuldenobergrenze der USA angehoben, bislang hat es immer geklappt. Die jetzige Situation ist aber unberechenbar, weil sich die politischen Gräben vertieft haben, und weil die Zeit zum Verhandeln immer knapper wird.

Im Jahr 2011 wendeten die USA den Staatsbankrott nur 72 Stunden vor dem „Datum X“ ab. Die USA verloren die höchste Bonitätseinstufung der Ratingagentur S&P, was die Kreditkosten für die USA über Jahre in die Höhe trieb. Durch den Einbruch des Aktienmarktes gingen damals 2,4 Billionen Dollar an Haushaltsvermögen verloren. Heute sind Kredite teurer als damals, und der Bankensektor ist ohnehin angegriffen.

„2011 war eine ganz andere Situation, wir befanden uns im Erholungsmodus von der globalen Finanzkrise“, erklärte Randall S. Kroszner, Wirtschaftswissenschaftler an der University of Chicago, der New York Times. „In der aktuellen Situation, in der das Bankensystem sehr anfällig ist, geht man ein größeres Risiko ein. Man häuft Anfälligkeit auf Anfälligkeit.“

4. Sollten die Gespräche erfolgreich enden: Welcher Schaden bleibt?

Selbst wenn rechtzeitig eine Einigung erzielt wird, sind nicht alle Probleme beseitigt, wie Wall-Street-Analysten warnen. Kurzfristig könnten die Folgen der Schuldenkrise noch einmal für Turbulenzen an den Märkten sorgen, warnt Ari Bergmann vom Analysehaus Penso Advisors in New York.

Bergmann verweist auf eine bislang noch wenig diskutierte Entwicklung: So müsste das Finanzministerium im großen Stil neue Anleihen ausgeben, um die Bargeldreserven wieder aufzufüllen. Das würde den Finanzmärkten Liquidität entziehen. Analysten der Bank of America gehen davon aus, dass dieser Schritt vergleichbar sei mit einer Leitzinserhöhung um einen viertel Prozentpunkt.

Hinzu kommt der Abbau der Bilanzsumme der US-Notenbank Fed, der ohnehin zum Ziel hat, den Märkten Liquidität zu entziehen, nachdem die Notenbank die Wall Street lange mit zusätzlichen Mitteln versorgt hatte.

Die US-Wirtschaft würde das in einer Phase treffen, in der viele Ökonomen eine Rezession für unausweichlich halten. „Wir haben in der Vergangenheit immer wieder beobachtet, dass sich ein Liquiditätsrückgang negativ auf Risikomärkte wie Aktien und Kredite auswirkt“, sagte Bergmann der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Auch mittelfristig könnten die Effekte spürbar sein - vor allem, wenn Biden große Zugeständnisse machen und Sparmaßnahmen verabschieden muss. Die Ratingagenturen Fitch und Moody’s haben signalisiert, dass sie die Bonität der USA herabstufen könnten, wenn ein Zahlungsausfall bedrohlich nahe rückt. Das allein sei Grund genug für einen solchen Schritt. Er würde dazu führen, dass sich die Finanzierungskosten der USA noch weiter erhöhen.

Auch Auto- und Häuserkredite, die sich an den Renditen auf die zehnjährigen US-Staatsanliehen orientieren, könnten dann weiter steigen und das Risiko einer Rezession weiter erhöhen.

5. Gibt es einen Plan B?

Biden könnte McCarthy umgehen und einige moderate Republikaner im Repräsentantenhaus und im Senat dazu bewegen, für eine Anhebung des Limits zu stimmen. Möglich wäre das über einen sogenannten Entlastungsantrag („discharge petition“), der die Behandlung eines Gesetzes erzwingt, wenn eine Mehrheit der jeweiligen Kammern dies verlangt.

Das Verfahren ist ambitioniert, denn notwendig sind sämtliche Demokraten und mindestens fünf Republikaner im Repräsentantenhaus, die bereit sind, sich gegen ihre Partei zu stellen. Oder: die US-Regierung könnte weiterhin Kredite aufnehmen und argumentieren, dass sie laut US-Verfassung dazu verpflichtet ist, ihre Schulden zu begleichen. Allerdings, warnen Experten, würde dieser Alleingang sofort Beschwerden vor dem Obersten Gerichtshof nach sich ziehen.

Immer, wenn die US-Schuldengrenze debattiert wird, taucht auch diese kuriose Variante auf: Das Finanzministerium könnte eine 1-Billion-Dollar-Platinmünze prägen, um die Rechnungen zu bezahlen. Finanzministerin Yellen hat diese Möglichkeit aber ausgeschlossen.

