Schutz vor Pleiten EU will Staatshilfen in der Ukraine-Krise ermöglichen

Der Krieg und die Sanktionen schaden auch vielen deutschen Unternehmen. Die EU plant deshalb Regelungen, um Rettungsaktionen möglich zu machen – zur Freude der Bundesregierung.

Die hohen Energiepreise machen viele Produktionen unrentabel. (Foto: obs) Arbeiter in einem Chemiewerk

Brüssel, Berlin Garantien, subventionierte Kredite und Energiekostenzuschüsse: Die EU-Kommission will ihren Mitgliedstaaten ermöglichen, notleidende Unternehmen zu unterstützen. Wie in der Coronakrise sollen nun auch im Ukrainekrieg Staatshilfen möglich sein. Das geht aus einem Papier hervor, das gerade in der EU-Kommission fertiggestellt wird. Ein Entwurf dafür liegt dem Handelsblatt vor.

Im Falle „außergewöhnlich starker Erhöhungen der Gas- und Strompreise“ könnten die Staaten mit „direkten Zuschüssen, Steuer- und Zahlungserleichterungen oder anderen Formen wie rückzahlbaren Vorschüssen, Bürgschaften, Darlehen und Beteiligungen“ eingreifen.

Vorgesehen sind dabei allerdings Obergrenzen. Im Entwurf ist von 30 Prozent der beihilfefähigen Kosten bis zu einem Höchstbetrag von zwei Millionen Euro die Rede. Beide Werte stehen in eckigen Klammern, was üblicherweise bedeutet, dass es dazu noch keine finale Entscheidung gibt.