Schwache Wirtschaftsdaten Japans Regierungschef kündigt Wirtschaftspaket und Kabinettsumbau an

Ministerpräsident Kishida will zu „drastischen Maßnahmen“ greifen, um die japanische Konjunktur anzuschieben. Zuletzt hatten verhaltene ökonomische Daten Besorgnis ausgelöst.

Die japanische Wirtschaft entwickelte sich zuletzt schwächer als erwartet. (Foto: Reuters) Kishida am Rande des G20-Gipfels in Indien

Neu-Delhi Japans Ministerpräsident Fumio Kishida hat eine Umbildung seines Kabinetts und Maßnahmen zur Konjunkturstützung angekündigt. Am Rande des G20-Gipfels in Neu-Delhi erklärte Kishida am Sonntag, er wolle am Mittwoch einen Personalwechsel im Kabinett und in der Parteiführung vornehmen sowie bald darauf ein Maßnahmenpaket schnüren, um die wirtschaftliche Erholung zu unterstützen.

Er wolle die Menschen vor Preissteigerungen schützen sowie den Trend zu Lohnerhöhungen und Investitionswachstum verstärken. Kishida sprach von „drastischen Maßnahmen“, die aus dem Haushalt unterstützt würden.

Die Wirtschaft des Landes war nach Daten aus der vorigen Woche im zweiten Quartal weniger stark gewachsen als ursprünglich geschätzt. Zudem brachen die Löhne im Juli ein, was Zweifel an den Prognosen der Zentralbank aufkommen ließ, dass eine solide Inlandsnachfrage die Wirtschaft auf Kurs halten werde.

