Schwellenländer Sie brauchten das Geld, jetzt entscheidet Peking über ihre Zukunft: Chinas perfide Kredit-Politik

Bangkok Es ging um Airports und Autobahnen, um Häfen und Eisenbahntrassen. Viele ohnehin stark verschuldete Länder erfüllten sich in der Vergangenheit mithilfe von China teure Träume – nun erleiden sie Kontrollverluste. Die globale Wirtschaftskrise treibt sie in die Pleite, doch der ehemalige Wunscherfüller China schmettert ihre Bemühungen um Schuldenerlass vielfach ab.

Sri Lanka, Kenia, Argentinien und andere Länder sind damit in ein unheilvolles Abhängigkeitsverhältnis geraten: Über ihre Zukunft wird längst in Peking entschieden.

Beispiel Laos: Das Land zählt zu den Armenhäusern Asiens, auf kostspielige Infrastruktur muss der südostasiatische Binnenstaat aber nicht verzichten. Das teuerste Bauprojekt findet sich etwa 20 Kilometer außerhalb der Hauptstadt Vientiane. Zwischen brach liegenden Äckern erstreckt sich der neue Hauptbahnhof einer Hochgeschwindigkeitsstrecke – finanziert durch umfangreiche Kredite aus China. Seit Dezember zischt von hier jeden Morgen ein Schnellzug zur 400 Kilometer entfernten chinesischen Grenze.

Rund sechs Milliarden Dollar hat der Bau gekostet – und damit den ohnehin bereits enormen Schuldenberg des Landes bei China deutlich vergrößert. Mit dem Geschäft hat die kommunistische Regierung in Vientiane einen bemerkenswerten Status zementiert.

Denn gemessen an der Wirtschaftsleistung ist kein anderes Land der Welt so abhängig von Krediten aus China. Nach einer Studie der Forschungseinrichtung Aid Data machen Laos’ öffentliche Schulden bei der Volksrepublik rund 65 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus – ein globaler Höchstwert. Doch der große Schuldenberg ist für Laos kaum noch zu bewältigen.

Das Sieben-Millionen-Einwohner-Land steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise und steht am Rande der Zahlungsunfähigkeit. Damit ist das Land in Asien nicht allein.

Auch andere große Schuldner Chinas wie etwa Pakistan haben zunehmend Probleme, die milliardenschweren Kredite zu bedienen.

Sri Lanka muss bei China um Schuldenerlass bitten

Beispiel Sri Lanka: Der Inselstaat ist bereits pleite – und bemüht sich jetzt um einen Schuldenerlass. Bei der Regierung Sri Lankas war das leicht verfügbare Geld aus China wie in vielen anderen Schwellenländern über Jahre hochwillkommen.

Bislang konnten sich die meisten von Chinas strauchelnden Geschäftspartnern darauf verlassen, von Asiens Großmacht nicht im Stich gelassen zu werden. In den vergangenen fünf Jahren vergab China nach Berechnungen von Aid Data rund 33 Milliarden Dollar an Notkrediten allein an Pakistan, Sri Lanka und Argentinien. Auch Länder wie Laos, Ecuador und Kenia haben laut der Organisation weitere Finanzhilfen aus Peking erhalten.

Doch der Wille Chinas, die Schuldner über Wasser zu halten, hat seine Grenzen. Im Fall von Sri Lanka drehte die Regierung in Peking nach einer Reihe zusätzlicher Finanzspritzen den Geldhahn in diesem Jahr zu.

Sri Lanka ist zahlungsunfähig, im Land fehlt es an allem. (Foto: IMAGO/NurPhoto) Proteste in Sri Lanka

Die Folge war die erste Staatspleite im Asien-Pazifik-Raum seit Jahrzehnten, die in dem Land mit einem akuten Mangel an Treibstoff, Lebensmitteln und Medikamenten einherging. Es kam zu Massenprotesten und dem Sturz der Regierung.

Auch Laos erlebte in diesem Jahr zeitweise massive Engpässe bei der Treibstoffversorgung. Weil die Landeswährung Kip seit Jahresbeginn im Vergleich zum Dollar um ein Drittel abwertete und die Währungsreserven dahinschmolzen, konnte sich das Land kaum noch Importe leisten.

Die Lage hat sich zwar zwischenzeitlich etwas beruhigt, die Bevölkerung leidet aber immer noch unter einer Inflationsrate von 34 Prozent. Und die Ratingagentur Moody’s warnt: „Das Ausfallrisiko wird angesichts einer sehr schwachen Staatsführung, einer sehr hohen Schuldenlast und einer unzureichenden Deckung der fälligen Auslandsschulden durch Devisenreserven hoch bleiben.“

Dass China nach der Staatspleite Sri Lankas eine weitere Zahlungsunfähigkeit zulassen wird, halten Beobachter allerdings für unwahrscheinlich. „China ist nicht gewillt, die finanziellen und politischen Folgen zu tragen“, glaubt Toshiro Nishizawa, Politikprofessor an der Universität Tokio. Zu gering sei die Bereitschaft, Kreditausfälle bei chinesischen Banken hinzunehmen – und zu groß die Sorge vor einem weiteren Reputationsverlust für Chinas umstrittene „Belt and Road“-Initiative, in deren Rahmen die milliardenschweren Kredite für Infrastrukturprojekte vergeben wurden.

Laos ist eines der ärmsten Länder Asiens und besonders abhängig von chinesischen Krediten. (Foto: imago images/Xinhua) Mit chinesischen Geldern gebaute Brücke in Laos

Diplomaten in Vientiane rechnen allerdings damit, dass weitere Hilfen – wie etwa eine Streckung der Kreditlaufzeiten – auch zu einem weiter wachsenden Einfluss Chinas führen werden. Bereits vor zwei Jahren übergab Laos inmitten finanzieller Turbulenzen die Kontrolle über sein Stromnetz an ein Unternehmen, das mehrheitlich in chinesischem Besitz ist.

Zudem betreiben chinesische Investoren mehrere sogenannte Sonderwirtschaftszonen in Laos, die zum Teil wie chinesische Enklaven operieren – mit chinesischen Straßennamen und dem Yuan als offizieller Währung. Beobachter vermuten, dass Laos gezwungen sein könnte, künftig weitere Flächen abzutreten.

China lässt sich bislang nicht auf Schuldenschnitte ein

Auch in Sri Lanka hat man bereits ähnliche Erfahrungen gemacht. Das Land musste die Kontrolle für den strategisch wichtigen Hafen Hambantota für die Dauer von 99 Jahren an ein chinesisches Unternehmen abgeben, nachdem es die Schulden für das Bauprojekt nicht mehr bedienen konnte.

Nun ist die Regierung in Colombo erneut auf China angewiesen: Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat zwar prinzipiell einem 2,9-Milliarden-Dollar-Hilfspaket für den Pleitestaat zugestimmt. Bevor Geld fließen kann, muss sich das Land aber mit seinen wichtigsten Gläubigern auf Schuldenerleichterungen einigen.

Chinas „Belt and Road“-Kredite an Sri Lanka belaufen sich auf rund sieben Milliarden Dollar. Bislang zeigte das Land aber keine Bereitschaft, einem Schuldenerlass zuzustimmen.

Staatliche Gläubiger des sogenannten „Pariser Clubs“ – ein informeller Zusammenschluss großteils westlicher Staaten – haben sich sowohl an China als auch an Indien mit dem Wunsch gewandt, die Umschuldungsverhandlungen gemeinsam zu koordinieren. Eine Antwort gab es bisher noch nicht. „Die Gespräche über eine Umschuldung werden äußerst schwierig, wenn sich die großen Gläubiger nicht einmal darauf einigen können, wie die Verhandlungen aufgesetzt werden sollen“, kommentierte Brad Setser, Staatsschuldenexperte bei der US-Denkfabrik Council on Foreign Relations (CFR).

Sri Lankas Regierung gibt sich dennoch optimistisch. „Wir sind sicher, dass China uns in diesen schwierigen Zeiten helfen wird“, sagte Sri Lankas Präsident Ranil Wickremesinghe Anfang des Monats im Parlament seines Landes. „Wir erwarten nun, dass wir so schnell wie möglich zu einer gemeinsamen Vereinbarung kommen.“

Der Premierminister von Sri Lanka muss bei China um Schuldenerlass bitten, weil sein Land zahlungsunfähig geworden ist. (Foto: AP) Ranil Wickremesinghe

Mit Verhandlungen über faule Kredite ist China derzeit nicht nur in Asien konfrontiert: Ähnliche Probleme gibt es auch in Afrika und Südamerika. In Gesprächen mit Ecuador stimmte China im September Schuldenerleichterungen mit einem Wert von 1,4 Milliarden Dollar zu. Im Fall von Sambia verhandelt China derzeit mit anderen Gläubigern über eine Lösung.

Zudem kündigte die Regierung in Peking im August an, 17 afrikanischen Staaten zinsfreie Darlehen zu erlassen – es handelt sich dabei aber nur um einen kleinen Teil der chinesischen Kredite auf dem Kontinent.

Die USA machen Druck

Westliche Staaten fordern von China mehr Einsatz: Es sei von entscheidender Bedeutung, dass sich alle großen bilateralen Gläubiger der Welt sinnvoll am Schuldenerlass beteiligen, damit die Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen wieder Fuß fassen können, sagte US-Außenministerin Janet Yellen Anfang des Monats.

Dies gelte insbesondere für China. „Bislang hat China Schuldner, die sich in einer Notsituation befinden, mit Verzögerungen konfrontiert oder Lösungen angeboten, die nicht ausreichen, um die Schuldentragfähigkeit des Schuldners wiederherzustellen.“ Chinas Außenministerium hatte ähnliche Vorwürfe aus den USA bereits zuvor zurückgewiesen und seinerseits die Verantwortung westlicher Gläubiger betont.

Bei Chinas Schuldnern stellt man sich unterdessen darauf ein, dass die von Peking finanzierten Investitionen noch lange ein Zuschussgeschäft bleiben. Die laotische Regierung hofft, dass der Hochgeschwindigkeitszug in 23 Jahren profitabel sein kann.

Die Hochgeschwindigkeitsstrecke aus der Hauptstadt Vientiane an die chinesische Grenze hat das Land mit chinesischen Krediten bezahlt. (Foto: imago images/Xinhua) Schnellzug in Laos

Aber selbst dieser lange Zeitraum erscheint derzeit noch ambitioniert. Die Ticketverkäufe laufen schleppend, unter anderem weil es keine Möglichkeit gibt, Fahrkarten online zu buchen.

Zudem sind sie für lokale Verhältnisse recht teuer: Der Preis für ein Hin- und Retourticket an die chinesische Grenze entspricht fast 70 Prozent des Monatseinkommens eines Mindestlohnempfängers. Die Nachfrage hält sich daher in Grenzen – und die riesige Abfahrtshalle in Vientiane mit ihren rund 1000 Sitzplätzen ist regelmäßig weitgehend leer.

