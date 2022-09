SCO-Bündnis Möglicher Türkei-Beitritt zu Nato-Konkurrent: Erdogan gibt sich unbeeindruckt von Kritik

Treffen beim beim Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Samarkand in Usbekistan.

Istanbul Zwischen der Türkei und anderen Nato-Mitgliedstaaten bahnt sich ein erneuter Konflikt an. Mit seiner Aussage, dem asiatischen Nato-Konkurrenten SCO beitreten zu wollen, erntet der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan jetzt massive Kritik aus Deutschland. Der SPD-Außenpolitiker Michael Roth warnte das Nato-Land Türkei vor einem Beitritt zur Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Die Organisation stehe „in ihren Werten und Zielen der Nato diametral entgegen“, sagte Roth dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Eine türkische Mitgliedschaft wäre somit eine klare Abkehr vom Sicherheitsbündnis Nato.“

Auch bei den Grünen stehen die Zeichen auf Konfrontation. „Nato und Europäische Union müssen sich fragen lassen, wie lange sie sich von Erdogan noch auf der Nase herumtanzen lassen“, sagte der außenpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Jürgen Trittin, der Zeitung „Welt“. Es sei Zeit für eine „robustere Türkeipolitik“. Da niemand aus der Nato ausgeschlossen werden könne, müsse über wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen gegen die Türkei nachgedacht werden.

Nils Schmid, außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, sieht Erdogans Vorhaben als schweren Fehler und als erneuten Versuch, von innenpolitischen Schwierigkeiten abzulenken. „Außenpolitisch wäre dies ein weiterer symbolischer Schritt weg vom Westen und seinen Werten“, so Schmid.

SCO präsentiert 40 Prozent der Weltbevölkerung

Erdogan hatte am Samstag erklärt, der SCO beitreten zu wollen. Der 2001 mit Blick auf den Kampf gegen Terrorismus gegründeten Gruppe gehören China, Russland, Indien, Pakistan, Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan und Usbekistan an. Keiner der Staaten kann als führende Demokratie bezeichnet werden.

Die Mitgliedsstaaten sind für einen Türkei Beitritt offen.

Jedoch repräsentiert die Gruppe 40 Prozent der Weltbevölkerung und rund ein Drittel der globalen Wirtschaftskraft. Zum Vergleich: Die EU repräsentiert rund sechs Prozent der Weltbevölkerung und knapp 15 Prozent der globalen Wirtschaftskraft.

Der türkische Präsident konterte die Kritik in einem Fernsehinterview mit dem amerikanischen Sender PBS. Am Dienstag nimmt er an der UN-Generalversammlung in New York teil. „Ich muss das ganz klar sagen, wir sind Teil der Welt; weder Ost noch West“, erklärte Erdogan. Die Europäische Union habe die Türkei seit 52 Jahren nicht aufgenommen, und selbst Nato-Mitglieder innerhalb der EU bereiteten Schwierigkeiten, so Erdogan. „Es ist für uns zweifellos sehr bedeutsam, dass die Türkei, die eine so starke Position hat, mit solchen Ablenkungsmanövern beiseitegehalten wird.“

Ich muss das ganz klar sagen, wir sind Teil der Welt; weder Ost noch West Recep Tayip Erdogan

Die EU könne die Türkei nicht hinhalten und danach kritisieren, dass er sich mit anderen Staatschefs treffe, so Erdogan. „Wenn wir diese Verhandlungen führen, sind wir gegenüber der Europäischen Union nicht rechenschaftspflichtig. Wir treffen uns mit allen Ländern der Welt.“

Schanghai-Gruppe hält bereits gemeinsame Truppenübungen ab

Aktuell wird die Türkei von der Schanghaier Organisation als Dialogpartner geführt. Im Fall eines Beitritts wäre die Türkei das erste Mitglied der Gruppe, das gleichzeitig auch dem westlichen Verteidigungsbündnis Nato angehört.

Deutsche Politiker sehen Erdogans Schritt auch als Wahlkampfmanöver. Dessen Wiederwahl im kommenden Jahr sei unter anderem wegen Fehlern in der Wirtschaftspolitik gefährdet, glaubt SPD-Politiker Roth. „Das versucht er nun wettzumachen, indem er sich außenpolitisch zu profilieren versucht: Er betreibt Säbelrasseln gegenüber dem Nato-Partner Griechenland, unterminiert die Sanktionen gegen Russland, droht mit der Blockade des Nato-Beitritts von Schweden und Finnland und kokettiert nun offen mit einer SCO-Mitgliedschaft“, sagte Roth.

In der Tat wäre eine Mitgliedschaft in der Schanghai-Gruppe ein geopolitischer Affront der Türkei gegenüber dem Westen. Die Gruppe ist längst mehr als nur ein loser Sicherheits- und Wirtschaftszusammenschluss unter der Führung Russlands und Chinas. Zwischen 2005 und 2009 hielten SCO-Mitglieder bereits drei militärische Großmanöver ab.

Dem SCO Bündnis wird eine antiwestliche Gesinnung unterstellt.

Beobachter attestieren dem Bündnis eine antiamerikanische Haltung, wenn auch nicht unbedingt eine grundsätzlich antiwestliche Gesinnung. Auch die Ukraine unter Altpräsident Wiktor Janukowitsch hatte 2012 ihr Interesse an der Gruppe bekundet.

Die Türkei spielt in der Organisation zudem schon länger eine größere Rolle, als es ihr Status als Dialogpartner vermuten lässt. Seit 2012 ist Erdogan bei den regelmäßigen Treffen auf Ebene der Staatschefs vertreten. Mehr noch, im Herbst 2016 hatte der damalige türkische Energieminister und Erdogan-Schwiegersohn Berat Albayrak vorgeschlagen, den Vorsitz des Energieklubs innerhalb der SCO zu übernehmen. 2017 hatte die Türkei tatsächlich den Vorsitz für ein Jahr innegehabt.

Dieser Idee vorangegangen war die Anspielung von Erdogan, dass sein Land den Beitritt in die nichtwestliche Organisation in Betracht ziehen könne, wenn die Europäische Union „nicht bald zu einer Entscheidung über den Beitrittsprozess“ gelange, wie es der türkische Staatschef damals formuliert hatte. Schon damals hatte Erdogan vor Journalisten gesagt, dass er sich eine Vollmitgliedschaft in der größten nichtwestlichen Organisation in Eurasien vorstellen könne. „Der Schanghai-Pakt würde der Türkei ermöglichen, viel leichter zu handeln.“

Andere Schwellenländer begrüßen Erdogans Plan

Was im Westen gar nicht gut ankommt, findet in anderen Staaten durchaus Gefallen. China als Führungsnation der Gruppe steht im Sinne seiner geoökonomischen „Belt and Road“-Initiative einer Expansion der SCO offen gegenüber. Die Türkei ist ein wichtiges Land auf dem Handelsweg von China in Richtung Europa. Außerdem hat Ankara nicht erst seit dem Ukrainekrieg an geopolitischem Gewicht zugelegt. Eine Mitgliedschaft Ankaras könnte den Klub entsprechend geopolitisch aufwerten – und andere Staaten in der Region animieren, ebenfalls beizutreten.

China beabsichtigt schon seit langem im nahen Osten Mitglieder für die SCO zu gewinnen.

Schon 2017 hatte China Interesse bekundet, im Nahen Osten für eine Mitgliedschaft in der SCO zu werben. Der Iran steht inzwischen kurz vor einer Mitgliedschaft. Auch die gegenseitigen Erzfeinde Aserbaidschan und Armenien, die selbst Dialogpartner der Schanghai-Gruppe sind, stehen einem möglichen türkischen Beitritt positiv gegenüber.

Auch die Mitglieder Kasachstan und Usbekistan stehen nicht im Weg, im Gegenteil: Beide Länder hielten bereits Gipfeltreffen mit der Türkei ab, um ihren Handel mit dem Land unter der Organisation der Schanghai-Gruppe auszubauen.

Ein Grund für Erdoğans vertiefte Beziehungen zu von Russland geführten Organisationen ist, mehr Zugeständnisse von westlichen Ländern zu erzwingen. Aufgrund der geostrategischen Bedeutung der Türkei für die politische Eindämmung Russlands – jüngstes Beispiel ist der Krieg in der Ukraine – überlegt Erdoğan, dass die westlichen Länder es sich nicht leisten könnten, die Unterstützung der Türkei zu verlieren.

Damit betreibt der türkische Präsident ein lukratives, aber auch riskantes Spiel. Mit dem Flirt Richtung Osten riskiert er Sanktionen aus dem Westen. Solche Strafmaßnahmen haben jedoch zuletzt immer die Reihen hinter Erdogan geschlossen, zuletzt sichtbar im Präsidentschaftswahlkampf Anfang 2018. Gleichzeitig signalisiert er asiatischen Ländern, dass er ihnen offen gegenüberstehe, und könnte damit neue Investitionen anziehen.

Am Dienstag nahm ihm schließlich ein Land den Wind aus den Segeln, mit dem Erdogan selbst am wenigsten gerechnet haben dürfte: Russland. Ein Beamter des Außenministeriums in Moskau erklärte am Dienstag: „Wenn die Türkei der Schanghai-Gruppe beitreten möchte, kann sie nicht gleichzeitig Nato-Mitglied sein.“

